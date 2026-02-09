Alerta ciudadana permite rescate de oso perezoso y otras especies en riesgo en Cundinamarca

Las autoridades confirmaron, además, el rescate de una venada en estado de gestación. Foto: CAR Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fauna silvestre en Cundinamarca enfrenta riesgos constantes derivados del tránsito vehicular, el abandono y distintas formas de maltrato, especialmente en corredores viales y zonas rurales donde el contacto con actividades humanas es cada vez más frecuente. Atropellamientos, heridas causadas por cercas y la pérdida de hábitat siguen siendo algunas de las principales amenazas para estas especies.

Le puede interesar: Agroindustria llevó a Cundinamarca a ser el tercer mayor exportador del país en 2025

En ese contexto, durante los últimos días se realizaron varios rescates de animales silvestres en la provincia de Gualivá, tras reportes ciudadanos que alertaron sobre ejemplares en condiciones críticas. Las intervenciones permitieron salvar la vida de una venada en estado de gestación, una tayra y un perezoso que se encontraban en riesgo inminente.

Uno de los casos se registró en el municipio de Útica, donde la comunidad reportó el hallazgo de una venada con aproximadamente cuatro meses de gestación. El animal presentaba debilidad extrema, heridas causadas por cercas de alambre y dificultad para desplazarse. Tras recibir primeros auxilios por parte de personal especializado, fue trasladada a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), donde recibe atención integral para su recuperación y la protección de su cría.

Otro rescate ocurrió a orillas del río Tobia, en el municipio de Nimaima, donde fue hallada una tayra —mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos— con inmovilidad en sus extremidades posteriores, presuntamente como consecuencia de un atropellamiento. El ejemplar fue trasladado para una valoración inicial y, posteriormente, remitido a la URRAS para continuar su proceso de rehabilitación.

De igual manera, en el corredor vial Villeta–Guaduas, se reportó la presencia de un perezoso que se encontraba en riesgo de ser arrollado. Tras una evaluación que confirmó su buen estado de salud, el animal fue liberado en una zona boscosa cercana, garantizando su retorno seguro al hábitat natural.

Las acciones de rescate contaron con el apoyo del grupo de Carabineros de la Policía Nacional y fueron coordinadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que en el marco de su aniversario número 65 reiteró su compromiso con la protección de la fauna silvestre en el departamento.

Ronald Prieto, director (e) regional Gualivá, señaló que el trabajo en territorio se mantiene de manera permanente. “Trabajamos en el territorio de forma constante, con un profesional especializado disponible las 24 horas, para cumplir nuestro compromiso con la fauna silvestre”, afirmó.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.