Agroindustria llevó a Cundinamarca a ser el tercer mayor exportador del país en 2025

Las exportaciones de Cundinamarca alcanzaron en 2025 un total de USD 2.833 millones, cifra que representó el 5,6 % de las ventas externas del país y consolidó al departamento como el tercero con más exportaciones de la Nación. El resultado significó un crecimiento del 3 % frente a 2024.

De acuerdo con la Gobernación, el desempeño estuvo marcado por el fortalecimiento de sectores estratégicos que han convertido a la agroindustria en uno de los principales pilares de la economía departamental. La floricultura, por ejemplo, se mantuvo como el motor central de las exportaciones, pues concentró más del 80 % de las flores que Colombia vende al mundo y aportó cerca del 30 % del total exportado por el departamento.

A este comportamiento se sumó el crecimiento de las frutas exóticas, particularmente la uchuva, producto en el que Cundinamarca es líder mundial. La alta demanda en mercados como Países Bajos, Estados Unidos y Alemania ha fortalecido la presencia internacional de este renglón agrícola.

Pero las exportaciones no minero-energéticas fueron también determinantes en el balance de 2025. A nivel nacional, este tipo de ventas representaron más del 52 % del total exportado, con un aporte clave del departamento.

Otros sectores también ampliaron su participación en los mercados internacionales: alimentos procesados, café especial, productos químicos, cosméticos y farmacéuticos registraron una mayor presencia en destinos como Estados Unidos, Europa y América Latina, ampliando la base exportadora y reduciendo la dependencia de productos tradicionales.

Según el balance departamental, estos resultados responden al acompañamiento permanente a productores, asociaciones y empresas, a la apertura de nuevos mercados y a una estrategia orientada a diversificar la canasta exportadora con mayor valor agregado.

