Alerta en Bogotá por incremento de casos de trastornos mentales

Entre el 2020 y el 2021, fueron atendidas 505.300 personas que presentaron algún tipo de trastorno mental. Foto: Getty Images

Ante el difícil panorama que atraviesa Bogotá por el alto diagnóstico de trastornos mentales en los ciudadanos y las cifras de suicidios, en el Concejo se realizó el conversatorio ‘Hablemos ClaraMente’, en el que las secretarías de Salud y Educación, el Ministerio de Salud y expertos dialogaron sobre las estrategias que implementa el Distrito para acompañar a los capitalinos que padecen enfermedades mentales.

Lea: Revelan detalles del vehículo en el que fueron encontrados cuatro cuerpos en Bogotá.

En primera instancia, ciudadanos de todas las edades y con algún tipo de relación con los trastornos mentales, como la depresión o la ansiedad, compartieron sus testimonios. “Tienes ciclos muy fuertes de bajones, no quieres hacer nada, no te quieres parar de la cama, así tengas responsabilidades académicas o laborales. No te importa. Es fuerte porque tienes pensamientos de quitarte la vida y en un momento muy impulsivo puedes hacerlo”, dijo una joven.

La señora María Dilma Pérez señaló que situaciones como la pandemia, el desempleo y la inflación han profundizado la inestabilidad emocional: “Se siente uno muy infeliz y ahogado y se siente que no se puede salir de ahí. ¿Uno qué puede hacer? Ayudarse a uno mismo con conciencia, con orientación, documentarse para poder salir, aún más cuando uno es cabeza y columna de una familia”.

Por su parte, José Manuel González, vicedecano de Odontología Universidad Nacional de Colombia, aseguró que ha sido testigo de varios casos de estudiantes en estado de depresión y que inclusive, producto de la enfermedad mental, dos alumnos se quitaron la vida. Por otra parte, Juan Sebastián Corzo, estudiante universitario, expresó que hay un fuerte estigma a la hora de pedir ayuda psicológica: “Creen que uno está loco. Uno no sabe cómo actuar, no sabe si lo que uno piensa está bien o mal y se busca la guía de algunas cosas que de pronto no son las correctas”.

Qué dijo el Distrito

Entre el 2020 y el 2021, fueron atendidos 505.300 bogotanos con algún tipo de trastorno mental, de estos 56 % fueron mujeres y el 44 % hombres. Con respecto al suicidio, el año pasado 337 ciudadanos se quitaron la vida en Bogotá. Kennedy y Bosa fueron las localidades con mayor número de casos registrados.

“De lo que más hablamos es del suicidio, por su condición tan dramática de la pérdida de una vida, pero hay muchísimas otras condiciones de salud mental que no deberían terminar en un suicidio y que deberían ocuparnos a nosotros como sistema distrital de salud”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Lea también: Bogotá: cae banda que explotaba sexualmente a menores migrantes en barrio Santa Fe.

Y agregó que los episodios de ansiedad y depresión incrementaron con la pandemia y la cuarentena, por lo que se espera que, con la finalización del confinamiento, las cifras mejoren. Adicionalmente, trajo a colación los programas y estrategias vigentes de la Secretaría de Salud: equipos de atención en casa a personas con necesidades mentales; plan de cuidado familiar en casos de intento de suicidio por parte de menores de 28 años; unidad móvil de atención; vinculación de mujeres en los centros de escucha de Manzanas del Cuidado, atención a víctimas del conflicto armado, promoción en cuidado preventivo.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, aunque no estuvo presente en el foro, envió su mensaje a través de un video en el que indicó que “la salud mental no se refiere solamente a la detección de trastornos mentales, depresión y ansiedad, que están en aumento después del covid, sino a condiciones dignas de vivienda, de cultura, de acceso a derechos fundamentales”.

La Secretaría Distrital de Educación afirmó que la salud mental es fundamental para el óptimo desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. “Tenemos acciones pedagógicas, acciones de prevención y tenemos momentos en los que tenemos que actuar. Tenemos unidades de reacción inmediatas, especies de ambulancias y sabemos que un minuto puede ser determinante”, expresó la secretaria de la cartera, Edna Bonilla.

Bonilla también resaltó la figura de los orientadores sociales, personas dispuestas a acompañar emocionalmente a los alumnos y se prometió todo colegio contará con uno, dado que en su mayoría se encuentran en instituciones públicas: “Se vincularán 538 más. Esto no es un problema solo de los colegios públicos de Bogotá, es de todos. Nada hacemos si el tema de la salud mental lo focalizamos solo en los colegios públicos, ahí tenemos un gran reto”.

Puede interesarle: Identifican uno de los cuatro cuerpos encontrados en una camioneta en Bogotá.

Al respecto, la concejala Gloria Elsy Díaz, promotora del conversatorio, aseguró que se necesitan recursos para el desarrollo de programas que impacten a los menores en las instituciones educativas, por lo cual declaró que la entidad de educación invertirá aproximadamente 25 mil millones de pesos “para trabajar en los colegios y poder conseguir que al interior de las instituciones educativas distritales garanticemos gestión emocional”.

#HablemosClaraMente| Ante la pregunta: ¿Los niños también sufren de depresión y ansiedad? Responde la Psicóloga invitada Vanessa Tejada entregando cifras: alrededor de un 2-3% de niños puede presentar depresión y un 4-5% Adolescentes pic.twitter.com/77l3MieMvp — Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) August 18, 2022

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.