Alerta por páginas web que suplantan al Acueducto para recibir pagos de facturas

Ciudadanos han comenzado a denunciar una nueva modalidad de estafa en la capital, a través del pago de la factura del Acueducto de Bogotá. Delincuentes estarían suplantando las plataformas digitales de pago con anuncios pagados.
Así lo dio a conocer la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB): “están circulando anuncios falsos para suplantar la plataforma de pagos. La entidad reitera a sus usuarios la importancia de mantenerse en situación de alerta frente a posibles intentos de estafa”, advirtió.
De acuerdo con información que circuló, el engaño provino de anunciantes pagos que, por medio de Google Ads, posicionaron su página fraudulenta en el buscador.
#AguasConLaSeguridad🚨 ¡Están suplantando nuestra página de pagos!— Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) August 15, 2025
❌ No ingreses a sitios desconocidos ni hagas clic en anuncios falsos.
📌 Protege tus datos y usa siempre dispositivos confiables para estos procesos.
➡️Accede al botón de pagos solo a través de nuestro sitio… pic.twitter.com/e7TNJKBUJK
¿Cómo pagar?
“La forma más fácil y segura para pagar el servicio es a través de la página web, en el botón “Paga Aquí”. Los canales presenciales y virtuales son:
- Página web
- APP EAAB ESP (pago PSE).
- Canales digitales de los bancos.
- Billeteras móviles: Punto Pay, Daviplata, Tpaga y Nequi.
- Mis pagos al día de Citibank. Recaudo presencial:
- Redes o cajeros Servibanca, Redeban y ATH. • Puntos de recaudo autorizados de los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas.
- Oficinas de los bancos Sudameris, Banco Popular e Itaú.
- Red Cade
- Pagos con tarjeta de crédito en la oficina de la EAAB ubicada en la calle 24 #37-15.
Adicionalmente, la EAAB aclaró que cuenta con más de 35 mil corresponsales de los bancos Scotiabank, Occidente y Davivienda.
