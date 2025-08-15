Alerta por páginas web que suplantan al Acueducto para recibir pagos de facturas

El Acueducto aclaró los canales oficiales. Foto: Acueducto

Ciudadanos han comenzado a denunciar una nueva modalidad de estafa en la capital, a través del pago de la factura del Acueducto de Bogotá. Delincuentes estarían suplantando las plataformas digitales de pago con anuncios pagados.

Así lo dio a conocer la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB): “están circulando anuncios falsos para suplantar la plataforma de pagos. La entidad reitera a sus usuarios la importancia de mantenerse en situación de alerta frente a posibles intentos de estafa”, advirtió.

De acuerdo con información que circuló, el engaño provino de anunciantes pagos que, por medio de Google Ads, posicionaron su página fraudulenta en el buscador.

¿Cómo pagar?

“La forma más fácil y segura para pagar el servicio es a través de la página web, en el botón “Paga Aquí”. Los canales presenciales y virtuales son:

Página web

APP EAAB ESP (pago PSE).

Canales digitales de los bancos.

Billeteras móviles: Punto Pay, Daviplata, Tpaga y Nequi.

Mis pagos al día de Citibank. Recaudo presencial:

Redes o cajeros Servibanca, Redeban y ATH. • Puntos de recaudo autorizados de los bancos Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas.

Oficinas de los bancos Sudameris, Banco Popular e Itaú.

Red Cade

Pagos con tarjeta de crédito en la oficina de la EAAB ubicada en la calle 24 #37-15.

Adicionalmente, la EAAB aclaró que cuenta con más de 35 mil corresponsales de los bancos Scotiabank, Occidente y Davivienda.

