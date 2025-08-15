Papá y madrastra son enviados a prisión por presunto homicidio de niña de 4 años

El papá de la niña y su pareja fueron judicializados por el presunto crimen de la menor. Foto: Fiscalía de Cun

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Caucasia, Antioquia, una pareja fue capturada en las últimas horas por el presunto crimen de una menor de cuatro años, ocurrido, al parecer, en el municipio de Soacha. La investigación de la seccional Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación, halló incongruencias en la versión que entregó inicialmente la pareja.

Siga leyendo: Hablaron los padres de la menor de 10 años desaparecida en Cajicá: esto dijeron

Un informe de la Fiscalía da cuenta de los hechos ocurridos en el barrio Rincón del Lago, en Soacha (Cundinamarca). De acuerdo con la investigación, el 6 de junio de 2018, la niña fue llevada a un centro médico donde el papá y la madrastra dijeron que había sufrido una caída accidental que le provocó un golpe en la cabeza.

No obstante, el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenció otra cosa. “La niña falleció por un trauma craneoencefálico severo y múltiples lesiones en varias partes del cuerpo, producto de los golpes que habría recibido”, añade la información entregada por el ente investigador.

Las pruebas que recopiló una fiscal de la Unidad de Vida de Soacha, le permitió establecer que los causantes de dichas lesiones son los acudientes de la menor, entre los cuales está su padre biológico y la madrastra, actual pareja del hombre. Ante un juez, la fiscal les imputó el delito de homicidio agravado. El cargo no fue aceptado por la pareja.

Tras la presentación del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de control de garantías envió a la cárcel a estas dos personas.

Violencia infantil

Durante 2025, de acuerdo con el ICBF, han recibido 4.375 denuncias por abuso sexual. Las víctimas son, en su mayoría, menores de edad entre los 12 y los 16 años.

Mientras tanto, durante el 2024, del total de casos de violencia contra niños y niñas en el país, el 45 % fueron por violencia sexual, siendo Bogotá (26%) y Antioquia donde más ocurrieron. En la capital, del 26% de los casos, el 70% ocurrió en los hogares y el 17% en instituciones educativas y de cuidado.

Le puede interesar: Nuevo desembarco embera en el Parque Nacional prendió las alertas de la Alcaldía

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.