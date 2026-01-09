¿Qué va a subir en 2026? Conozca los impuestos que harán más caro vivir en Bogotá

La conclusión del informe es clara: el impacto no vendrá de un solo impuesto, sino de varios pequeños aumentos acumulados. Mes a mes, estos ajustes pueden llevar a las familias a recortar ahorro, aplazar decisiones importantes o depender más del crédito para sostener su nivel de vida. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El 2026 comenzó con un golpe directo al bolsillo de la clase media en Bogotá. No se trata de una discusión lejana ni técnica: el impacto se sentirá en el mercado, en las compras por internet, en el crédito, en el carro familiar y en los gastos del día a día. Así lo advierte un informe de la firma Crowe Co, que analiza cómo los nuevos impuestos adoptados en el marco de la emergencia económica empezarán a reflejarse, mes a mes, en la economía de los hogares bogotanos.

El estudio advierte que cerca de un millón de hogares en Bogotá, en su mayoría de los estratos 3 y 4, enfrentarán en 2026 una presión tributaria acumulada que reducirá su capacidad de gasto. El impacto llega en un contexto ya exigente: una inflación que cerró 2025 por encima del 5 %, según el DANE, y tasas de interés elevadas, con créditos de consumo alrededor del 16 % efectivo anual y una tasa de usura del 24,36 %, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

“El problema no es un solo impuesto, sino varios actuando al mismo tiempo, mes tras mes”, señala Juan Carlos Arbeláez, socio y director del área de Impuestos de Crowe Co.

El mercado y la rumba: el IVA del 19 % a licores

El aumento del IVA a los licores hará que productos asociados a reuniones y celebraciones sean más costosos de forma permanente. En hogares con ingresos ajustados, este gasto competirá directamente con rubros básicos como alimentación, transporte y servicios públicos.

“Son bienes de consumo social, no de lujo, por eso el impacto es mayor en la clase media”, señala Arbeláez.

Y es que cuando los precios suben, crece la búsqueda de alternativas más baratas por fuera del mercado legal. Esto no solo afecta el recaudo, sino que eleva riesgos para la salud, como el consumo de alcohol adulterado, especialmente en sectores de menores ingresos.

Mientras tanto, el aumento en los impuestos al tabaco y a los vapeadores se reflejará casi de inmediato en el presupuesto mensual. El consumo suele mantenerse en el corto plazo, por lo que el ajuste se traduce en menos ahorro o mayor uso del crédito.

Comprar por internet dejará de ser sinónimo de ahorro

La reducción de la exención del IVA para importaciones de bajo valor encarecerá compras comunes en plataformas como ropa, tecnología o artículos del hogar. Para muchos hogares, el comercio electrónico era una forma de estirar el ingreso; en 2026, esa ventaja se reducirá.

En paralelo, pequeños negocios que importan insumos en bajas cantidades verán subir sus costos. El dilema será trasladar el aumento al consumidor o asumir una menor rentabilidad, en un contexto de desaceleración económica.

El carro familiar empezará a pagar como lujo

Por inflación, devaluación y cambios en los umbrales técnicos, vehículos que hoy son de uso familiar o de trabajo quedarán sujetos a mayores cargas. Si están financiados, el golpe será doble: impuestos más altos y cuotas más caras durante varios años.

El crédito será más costoso y exigente

Las nuevas cargas al sistema financiero pueden traducirse en tasas más altas, comisiones o requisitos más estrictos. En un país donde el crédito sostiene consumo, vivienda y educación, cualquier ajuste termina llegando al hogar.

¿Y el impuesto al patrimonio?

En general, la clase media no entra en este tributo porque el umbral es alto. Sin embargo, el informe advierte que hay casos particulares —como herencias o inmuebles valorizados— donde el patrimonio aumenta sin que el ingreso mensual lo haga, lo que puede generar presiones inesperadas.

Una presión constante, no un golpe único

La conclusión del informe es clara: el impacto no vendrá de un solo impuesto, sino de varios pequeños aumentos acumulados. Mes a mes, estos ajustes pueden llevar a las familias a recortar ahorro, aplazar decisiones importantes o depender más del crédito para sostener su nivel de vida.

