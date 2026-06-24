Allanamiento en Engativá dejó al descubierto bicicletas y cédulas robadas

Cuatro bicicletas fueron recuperadas, luego de que no se pudiera acreditar su propiedad por las personas que las tenían en su poder. Foto: Secretaría de Seguridad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de 50 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, integrantes de la Sijín, del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, llegaron hasta el barrio Luis Carlos Galán, en la localidad de Engativá, con el propósito de afectar redes delincuenciales que, presuntamente, estarían involucradas en el hurto de bicicletas y otras actividades ilícitas.

Lea más: Distrito busca reforzar la seguridad de ciclistas con vigilancia desde la madrugada

El operativo incluyó el allanamiento de cinco inmuebles señalados por la comunidad como posibles puntos utilizados por delincuentes para ocultarse y almacenar elementos provenientes de actividades delictivas.

Precisamente, las autoridades encontraron cuatro bicicletas cuya propiedad no pudo ser acreditada por las personas que las tenían en su poder. Además, se encontraron varias bicipartes desarmadas, que serán objeto de verificación.

En paralelo, los investigadores descubrieron 15 cédulas de ciudadanía ocultas en uno de los inmuebles allanados para la presunta comisión de hurtos. Los documentos quedaron a disposición de las autoridades.

Durante el operativo también fueron incautados 50 gramos de marihuana, 104 cápsulas de bazuco, 100 papeletas de bazuco, 51 dosis de esta misma sustancia envueltas en papel, elementos de pólvora y pistolas de fogueo.

Le puede interesar: Tras baja condena a red de peleas caninas, piden eliminar beneficios a maltratadores

“Estas intervenciones son el resultado de la información que suministra la ciudadanía y de un trabajo articulado entre la Policía y la Secretaría de Seguridad para recuperar territorios afectados por el delito. Nuestro objetivo es cerrarles el paso a las estructuras criminales que generan inseguridad, afectan la convivencia y deterioran la calidad de vida de los bogotanos”, aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.