Distrito busca reforzar la seguridad de ciclistas con vigilancia desde la madrugada

Ciclorutas que se encuentran en deterioro y generan peligro a ciclistas y transeúntes de la zona Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Alcaldía de Bogotá anunció un refuerzo en las medidas de seguridad para ciclistas en varios corredores de la ciudad, luego de identificar zonas donde se venían registrando hurtos y situaciones de riesgo durante las primeras horas de la mañana.

Uno de los puntos priorizados es el sector de la Autopista Norte con calle 153, donde la Secretaría de Seguridad desplegó de manera permanente a los gestores del orden desde las 4:30 a.m. para fortalecer la presencia institucional y realizar labores preventivas.

Según explicó la entidad, la decisión se tomó tras analizar reportes ciudadanos, indicadores de seguridad y dinámicas de conflictividad que afectaban especialmente a quienes utilizan la bicicleta para desplazarse hacia sus lugares de trabajo o estudio.

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Cada jornada comienza con una articulación entre los gestores del orden y el grupo de ciclorrutas de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el objetivo de reportar en tiempo real cualquier situación sospechosa o factor de riesgo identificado durante los recorridos.

La estrategia también opera en otros puntos frecuentados por ciclistas, como el sector de Belisario, sobre la carrera Séptima, donde las autoridades acompañan tanto a usuarios cotidianos como a quienes realizan recorridos deportivos y recreativos.

Rutas seguras para ciclistas

Las acciones hacen parte de la estrategia Rutas Seguras, liderada por la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de la Mujer, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Policía Metropolitana.

El programa funciona todos los días entre las 4:00 a.m. y la 1:00 p.m. y cuenta con la participación de 98 integrantes de la Policía entre profesionales y auxiliares.

Actualmente, las Rutas Seguras operan en tres corredores estratégicos para la práctica del ciclismo:

Autopista Norte, entre la calle 170 y el peaje Los Andes.

Vía a Patios, desde la carrera Séptima con calle 85 hasta el peaje Patios.

Verjón, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 11 de la vía a Choachí.

Aunque el acompañamiento se fortalece especialmente los jueves, las autoridades aseguraron que la vigilancia se mantiene durante toda la semana.

Hurto de bicicletas sigue bajando

Las cifras distritales muestran una reducción sostenida en el hurto de bicicletas durante los últimos años.

Entre enero y mayo de 2023 se registraron 3.531 casos. Para el mismo periodo de 2024 la cifra bajó a 3.473. En 2025 se reportaron 3.185 hechos y en lo corrido de 2026 se contabilizan 2.744 casos, el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

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