Allanan locales en La Estanzuela que distribuían autopartes robadas

Seis meses de investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), terminó con el registro y allanamiento a locales comerciales de autopartes en el sector de La Estanzuela, localidad de Los Mártires, donde hallaron más de 250 motores de vehículos y camiones de diferentes marcas que tenían seriales alterados y regrabaciones.

Los uniformados también encontraron 12 motores prácticamente nuevos, todos camuflados en sótanos y espacios ocultos dentro de los establecimientos inspeccionados que quedaron suspendidos en su actividad económica y se les aplicará extinción de dominio.

“Es el quinto golpe que se le da a esa cadena delincuencial dedicada al hurto de motores. Gracias al trabajo de la Policía Metropolitana hemos realizado cinco operativos que nos han permitido llegar a 800 motores con falsedad marcaria. Dos de ellos se adelantaron en La Estanzuela, dos en el sector del 7 de agosto y uno en el Restrepo”, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

En coordinación con la Fiscalía, la Policía determinará también las posibles capturas donde los presuntos distribuidores deberán responder por el delito de receptación y falsedad marcaria.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del 2025 han incautado más de 2.000 mil autopartes y 800 motores con sistemas de regrabados, recuperando 799 vehículos, reduciendo este delito en un 29%. Asimismo, 24 personas han sido capturadas por orden judicial y 188 en flagrancia.

