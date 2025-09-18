Galán y Petro se reunieron para definir futuro del Hospital San Juan de Dios

El Hospital San Juan de Dios fue declarado monumento nacional, hoy Bien de Interés Cultural del ámbito nacional (BCNal) por la Ley 735 de 2002. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la mañana de este jueves, el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, se dieron cita en la Casa de Nariño para hablar sobre los avances que se han gestado y los que vendrán en torno al complejo hospitalario San Juan de Dios.

La reunión se da luego de un reciente fallo judicial del Juzgado 12 Administrativo de Bogotá el cual exigió que las autoridades nacionales, distritales y departamentales trabajen de manera conjunta para su reapertura.

Para ello, le ordenó al Distrito autorizar el ingreso inmediato al Gobierno Nacional al Edificio Central del hospital para que el Ministerio de Salud pueda realizar los estudios y diseños definitivos que permitirán su reforzamiento estructural, so pena de iniciar un incidente de desacato contra la Secretaría de Salud y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), por incumplimiento del fallo.

En consecuencia, el 11 de septiembre, la Agencia Inmobiliaria Nacional inició los estudios de sismoresistencia y diseños estructurales los cuales deben estar terminados en diciembre de este año para iniciar la licitación de las obras en enero de 2026 y empezar a rehabilitar y reforzar el edificio central (iniciando por la reparación de techos), descartándose así la demolición del mismo, como parte de la decisión adicional del Juzgado.

Durante la reunión, el primer mandatario de Bogotá señaló que “revisarán el caso de la torre central para buscar fórmulas que respeten la Ley y nos permitan avanzar en la recuperación”. Adicionalmente, indicó que esperan la aprobación del Gobierno Nacional de convertir el Hospital “en una sede especial de una ciudadela sociosanitaria que investigue en herramientas de salud pensando en el adulto mayor, teniendo en cuenta que la ciudad está envejeciendo. Esperamos que esta propuesta sea aceptada”.

El edificio central es uno de los 13 de 24 edificios que, entre el Gobierno y Distrito, adelantan obras para la restauración patrimonial del complejo, con contratos que suman más de 95 mil millones de pesos.

Ocho edificios, entre ellos el San Roque, Jardín Infantil, Inmunológico, Siberia, Capilla, Convento, Cundifarma y Unidad de Salud Mental, ya iniciaron obras este año desde que el pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la adjudicación de los contratos a cargo del Gobierno Nacional.

Además, la empresa RenoBo también adjudicó los contratos para los edificios de Enfermedades Tropicales y Santiago Samper. El primero tendrá un presupuesto aproximado de $12.928 millones de pesos. La inversión del segundo alcanza hasta $12.031 millones de pesos. Se espera que las obras finalicen para el segundo semestre de 2026.

