Ambulancia arrolló a tres motos en el sur de Bogotá: cuatro personas resultaron heridas

El siniestro dejó a cuatro personas lesionadas que están siendo atendidas en el hospital El Tunal. Autoridades investigan causas del accidente. Las personas lesionadas se encuentran fuera de peligro Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un accidente de tránsito protagonizado por una ambulancia del Hospital El Tunal dejó cuatro personas heridas en la mañana de este martes 3 de febrero, en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió cuando el vehículo, adscrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, colisionó con tres motocicletas en inmediaciones del centro médico.

Le puede interesar: Día de los humedales en Bogotá: las deudas que no se saldan en medio de las conmemoraciones

Según informó oficialmente la Subred Sur, el siniestro se presentó hacia las 7:00 de la mañana, cuando la ambulancia de Transporte Asistencial Medicalizado (TAM 7026) salía del Hospital El Tunal y, por razones que aún están bajo investigación, impactó contra tres motocicletas que transitaban por el sector.

Tras el choque, la institución activó los protocolos de atención establecidos para este tipo de emergencias. Como resultado del accidente, cuatro personas fueron trasladadas de inmediato al servicio de urgencias del hospital, donde recibieron atención prioritaria.

De acuerdo con el reporte oficial, los pacientes ingresados se encuentran estables y están siendo valorados por un equipo médico multidisciplinario. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la identidad de los afectados.

[08:06 a.m.]#GestiónDelTráfico | Siniestro múltiple en la localidad de Tunjuelito, entre dos motociclistas y una ambulancia que posteriormente colisiona contra un árbol y un poste, en la Cra. 20 bis con cll 47B sur, sentido s-n. Ambulancia, @TransitoBta y grupo guía en el punto. pic.twitter.com/V8JHQ2B61D — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 3, 2026

El accidente, que ocurrió en una zona de alto flujo vehicular y peatonal, en la carrera 20 bis con calle 47B sur, generó alarma entre residentes, pacientes y personal del hospital. En redes sociales circularon imágenes y videos que muestran los momentos posteriores al choque y a ciudadanos auxiliando a los heridos antes de la llegada de los equipos de emergencia.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur lamentó lo ocurrido y anunció el inicio de acciones internas para establecer las causas del accidente. Las autoridades de tránsito también adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.