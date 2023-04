Antonio Sanguino renuncia al Distrito, para aspirar a la Gobernación del Cesar

En julio de 2022 asumió como jefe de gabinete de Claudia López, en reemplazo de Luis Ernesto Gómez. Foto: Alcaldía de Bogotá

Antonio Sanguino, quien en las últimas décadas ha hecho carrera política en Bogotá, retornará a la tierra que lo vio crecer, para aspirar a la gobernación de Cesar. Así lo hizo público, a través de la carta de renuncia, que radicó ante la alcaldesa Claudia López, en la que le informa que deja su cargo como jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, a partir del 15 de abril.

“Primero quiero expresarte en mi nombre, el de mi familia y el de mi equipo nuestra gratitud por este tiempo de trabajo, como tu jefe de gabinete. Ha sido una enriquecedora experiencia en la que he crecido en el conocimiento de la gestión pública; he aprendido a formular soluciones concretas a problemas simples y complejos, y he contribuido a la interlocución de Bogotá con el Congreso y el Gobierno Nacional. Pero, sobre todo, he podido apreciar en toda su dimensión tu enorme liderazgo social y político alternativo”, dice en el primer párrafo de su misiva de renuncia.

Sanguino indicó que ante el llamado de diferentes sectores políticos y sociales a liderar en su tierra un proyecto político, para competir por la Gobernación del Cesar, se ve obligado a renunciar a su cargo actual. “En una invitación que me convoca con alegría y entusiasmo a ayudar a pasar la página de un clan político que ha llenado de desesperanza e indignación este pedazo del Caribe. Me motiva a colocar al servicio de los y las cesarenses mi experiencia en el país y Bogotá, así como a ofrecer toda mi capacidad para construir y poner en marcha un proyecto de cambio para el Cesar del siglo XXI”.

Sanguino, nació en Ocaña (Norte de Santander), pero se crio en Valledupar y dio sus primeros pasos políticos en Bucaramanga. En 2007 fue electo concejal de Bogotá, por el Polo Democrático, y reelecto por la Alianza Verde en dos periodos. En 2015 fue precandidato a la Alcaldía de Bogotá; en 2017 resultó electo senador, pero no logró su reelección en 2022. En julio del año pasado se posesionó como jefe de gabinete, en la Alcaldía de Bogotá.

