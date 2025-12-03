Anuncian ciclovía nocturna en Bogotá en diciembre: fecha, recorrido y todo lo que debe saber

La jornada será el 11 de diciembre, entre 6:00 p. m. y 12:00 a. m., y se espera la participación de más de 2,5 millones de personas. Foto: Alcaldía Mayor De Bogotá

En medio de la agenda decembrina que mueve a miles de personas por la ciudad, Bogotá se prepara para una noche en la que las calles se abren a otro ritmo: la tradicional Ciclovía Nocturna.

Este año serán más de 95 kilómetros habilitados para que la gente salga a caminar, pedalear o simplemente recorrer la ciudad iluminada. La jornada será el 11 de diciembre, entre 6:00 p. m. y 12:00 a. m., y se espera la participación de más de 2,5 millones de personas.

La idea es que las familias, los grupos de amigos y quienes se mueven en bicicleta puedan disfrutar la ciudad de noche, sin afán, con música, actividades recreativas y espacios acondicionados en distintos puntos.

Vías habilitadas para la jornada

Las vías que estarán abiertas ese día incluyen tramos del norte, centro y sur de Bogotá, entre ellos:

Calle 170 (entre Carrera 9 y Av. Boyacá)

Calle 116 (entre Carrera 7 y Av. Boyacá)

Calle 72 (entre Carrera 7 y Carrera 15)

Calle 26 (entre Carrera 7 y Carrera 96I)

Calle 17 Sur y Diagonal 16 Sur (entre Carrera 7 y Carrera 50)

Calle 39 Sur (entre Carrera 50 y Av. Boyacá)

Avenida Boyacá (entre Carrera 24 y Calle 170)

Avenida Córdoba (entre Calles 116 y 127)

Carrera 50 (entre Av. Américas y Autopista Sur)

Carrera 15 (entre Calles 72 y 127)

Carrera 9 (entre Calles 116 y 170)

Carrera 7 (entre Calle 22 Sur y Calle 116)

Puntos de actividad física

Durante la noche funcionarán cinco estaciones con clases dirigidas y actividad física entre 7:00 p. m. y 11:00 p. m.:

Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con Avenida Américas

Calle 26 con Carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

Bici-Karaoke: recorridos y puntos de partida

La actividad especial de la noche tendrá dos rutas, ambas finalizando en el Parque Nacional (calle 36):

Recorrido 1: comienza en calle 26 con carrera 60, frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m. Avanza al oriente hasta la carrera 7 y luego toma rumbo norte hacia el Parque Nacional.

Recorrido 2: inicia en el Parque El Virrey. Desciende por la carrera 15, toma la calle 72 hacia el oriente y después baja por la carrera 7 hasta llegar al Parque Nacional.

Congreso de Ciclovías Recreativas de las Américas

Según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) a El Espectador, la jornada nocturna será también el escenario para recibir a las delegaciones internacionales que participarán en el 15º Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA), programado para el 11 y 12 de diciembre en Bogotá.

El encuentro coincide con la conmemoración de los 50 años de la Ciclovía bogotana y reunirá a líderes, expertos e instituciones que trabajan en recreación, movilidad activa, salud pública y sostenibilidad urbana.

De acuerdo con el IDRD, la agenda del congreso incluirá conferencias, paneles, talleres, una visita de campo durante la misma Ciclovía Nocturna y la presentación del documental histórico que recoge medio siglo de esta iniciativa ciudadana.

El IDRD señaló que el objetivo es reflexionar sobre el papel de las ciclovías recreativas en la integración social y la transformación urbana, y compartir modelos que hoy se replican en varias ciudades del continente.

