Anuncian cierre total de un tramo de la av. Villavicencio por obras del Metro

Avances del metro de Bogotá, a febrero 24 del 2025.

Nuevos cierres viales fueron anunciados por la Empresa Metro de Bogotá. Esta vez, y a partir del 28 de marzo del 2025, la avenida Villavicencio entre la carrera 98 y la avenida Guayacanes será cerrada totalmente. El cierre operará durante las 24 horas y durará aproximadamente seis meses.

Desvío al occidente:

Los vehículos que se dirijan hacia el occidente por la av. Villavicencio podrán desviar por la carrera 91 para tomar la calle 42F sur hacia el occidente.

Adicionalmente, habrá auxiliares de tráfico que autorizarán el ingreso a los residentes de la zona. Para más información sobre estos trabajos, los vecinos aledaños a la obra podrán visitar la oficina de atención al ciudadano: carrera 88ª No. 42F -32 sur, barrio Tintalito de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.

A partir de este viernes, 28 de marzo, continuaremos con el traslado de redes y construcción del urbanismo para la #L1MB 🚝 en la av. Villavicencio, entre la carrera 98 y la Av. Guayacanes, por lo tanto, habrá cierre total en este corredor.

Conoce más en 👇https://t.co/JLTqHac4nq pic.twitter.com/oPTU8finzu — Metro de Bogotá (@MetroBogota) March 25, 2025

Desvío al oriente:

Quienes se dirijan al oriente por la av. Villavicencio podrán desviar por la carrera 97ª y tomar el oriente por la calle 42F sur. Quienes transiten por la carrera 95B también desviarán por esta vía hasta la av. Guayacanes.

Terminó el desmonte de la estación Calle 19

Tras 10 días del cierre de la estación de Calle 19 terminó el desmonte de la estructura metálica. El transporte de los vagones desmontados se realizó en horarios nocturnos, garantizando las medidas de seguridad. Esta operación hace parte de la primera fase de intervención que contempla el cierre, desmonte y posterior desmantelamiento de la estación; la demolición del separador central de la vía, para continuar con la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

En la segunda fase los articulados y biarticulados circularán en ambos sentidos por el carril interno de la calzada exclusiva y por el carril mixto externo, cerca al andén. Esto permitirá nivelar el carril del tráfico mixto con el del Transmilenio, para alcanzar el ancho necesario para el tránsito de los buses; además de adecuar el separador para los trabajos del viaducto. En esta segunda fase el tráfico mixto no circulará por la av. Caracas entre calles 13 y 19 y la SDM, TMSA y la EMB presentarán con la debida anticipación el plan de manejo de tráfico para los vehículos mixtos, prevista para la segunda semana de abril.

