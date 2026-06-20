Anuncian cierres y cambios en la Autopista Sur por obras del Metro de Bogotá

Nuevos cierres viales en la Autopista sur para dar paso a obras del Metro. Foto: Archivo Particular

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La movilidad en el sur de Bogotá sufrirá algunos cambios en uno de los corredores más importantes: la Autopista Sur, entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 Sur. Lo anterior debido a las obras de la estación 9-SENA de la Línea 1 del Metro y de la estación SENA de Transmilenio. Aunque el Distrito aseguró que no habrá afectaciones para la operación de TM, ni para el tránsito de peatones y ciclistas, algunos carriles cerrarán lo que puede aumentar los tiempos de desplazamiento en esta zona.

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La primera etapa de estas obras contemplan el cierre permanente de la calzada occidental de Transmilenio, por lo que los buses circularán por la calzada oriental en ambos sentidos. Para el tráfico mixto, entre las 4:00 a.m. y las 10:00 p.m. solo estará habilitado un carril en sentido sur-norte.

Posteriormente, de manera simultánea, se realizarán cierres nocturnos entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. de todos los carriles en sentido sur-norte, así como del andén oriental en el sector de la calle 17A Bis y la diagonal 16 Sur. En la fase final, los cierres nocturnos se trasladarán a la calzada mixta en sentido norte-sur y al andén occidental entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 Sur.

Desvíos y plan de movilidad

Para mitigar el impacto de las obras, la Secretaría de Movilidad autorizó desvíos. Los vehículos que se dirijan al sur podrán tomar la calle 30 Sur hasta conectar nuevamente con la Autopista Sur.

Quienes se movilicen hacia el norte podrán usar la diagonal 46 Sur, continuar por la diagonal 40 Sur y seguir por las carreras 26G y 27, o incorporarse a la carrera 30.

Las autoridades recomendaron planear los recorridos con anticipación y consultar los cambios en las rutas zonales a través de TransMiApp o los canales oficiales de Transmilenio.

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