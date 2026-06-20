Tren del metro inicia pruebas sobre rieles del Patio Taller a la Estación 4 en Kennedy

Estación 4 del Metro de Bogotá, ubicada en Kennedy. Foto: Metro de Bogotá

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Con el avance general de la Línea 1 en 78,69 %, al cierre de mayo, el sistema entró en una de las etapas más importantes: la fase de pruebas e integración de los sistemas férreos. En este proceso, el tren que hacía pruebas sobre la estación 1 y 2, logró avanzar, totalmente energizado, a la Estación 4, marcando el inicio de las pruebas en 5,7 kilómetros de viaducto.

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El viaducto ya cuenta con más de 15 kilómetros continuos construidos y aproximadamente 7 kilómetros de vía instalada en cada sentido, avance que permite las pruebas acorde el cronograma. Este desplazamiento energizado por el tercer riel desde el Patio Taller hasta la Estación 4, tienen que hacerlo todos los 13 trenes que han llegado a la ciudad, mientras se espera que para final del 2026 se complete la flota de 30 trenes en el Patio Taller.

Pruebas por 5,7 kilómetros

Cada tren tiene que recorrer en prueba un total de 2.500 km, de los cuales 500 km son en modo manual y 2.000 en modo UTO. Este último paso, luego de haber superado las pruebas estáticas y dinámicas realizadas en la vía de pruebas de 905 metros, en donde el tren fue energizado a través del tercer riel.

Adicional, según Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, los trenes que han superado satisfactoriamente estas etapas han comenzado las pruebas dinámicas sobre el viaducto, inicialmente entre el patio taller y la Estación 2, permitiendo realizar ajustes, validar interfaces y continuar progresivamente hacia nuevos tramos de la línea.

“Este avance constituye uno de los hitos más significativos del proyecto, pues demuestra la transición desde una fase predominantemente constructiva hacia una fase de integración y validación operacional, en la que el propósito principal es asegurar que todos los sistemas funcionen de manera coordinada, segura y confiable antes del inicio de la operación comercial”, señaló Narváez.

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