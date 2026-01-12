Anuncian nuevas rutas zonales de TM que facilitarán conexión con los portales Sur y Américas

Carril exclusivo para buses del SITP y Transmilenio en la carrera séptima de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Desde mediados de enero, dos nuevas rutas zonales de Transmilenio entrarán en operación en el suroccidente de Bogotá con el objetivo de mejorar la conexión entre barrios residenciales y los portales Sur y Américas. Se estima que la puesta en marcha de estos nuevos servicios beneficiará a más de 5.000 usuarios, la mayoría de ellos residentes en Bosa y Ciudad Bolívar.

Las rutas

La primera de ellas es la ruta GF546 La Marlene – Portal Américas, que comenzará a operar el martes 13 de enero.

El servicio funcionará de lunes a sábado entre las 4:00 a. m. y las 11:00 p. m., y los domingos y festivos de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. Esta ruta conectará a la localidad de Bosa con el Portal Américas y la avenida Ciudad de Cali, con el fin de facilitar el tránsito de los usuarios entre el sistema zonal y el troncal.

El recorrido de la ruta GF546 beneficiará a cerca de 3.200 pasajeros diarios y, de acuerdo con Transmilenio, contará con una flota de nueve buses tipo padrón, cada uno con capacidad para 80 pasajeros. En días hábiles, el intervalo estimado de paso será de ocho minutos, asegura la empresa.

El servicio atenderá a 14 barrios del suroccidente de la ciudad, entre ellos Campo Verde, Ciudadela El Recreo, San Bernardino XIX, Las Margaritas, La Cabaña, La Libertad, El Corzo, Brasil, Parcela El Porvenir, Brasilia, Betania, Metrovivienda, Atalayas y La Marlene.

Por su parte, la ruta H645 Arborizadora Alta – Portal Sur iniciará operación el domingo 18 de enero y funcionará únicamente los domingos y festivos, entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m. Este servicio beneficiará aproximadamente a 2.000 usuarios y contará con una flota de siete buses, con capacidad para 50 pasajeros cada uno y un intervalo de paso cercano a los 10 minutos.

La H645 recorrerá sectores de la localidad de Ciudad Bolívar como Arborizadora Alta, Potosí, Sierra Morena, Perdomo, Barlovento y Valvanera, entre otros, y finalizará su trayecto frente al Portal Sur, facilitando la conexión de estos barrios con el resto del sistema.

La entidad recomienda a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales, como la página web, la aplicación TransMiApp y el canal de WhatsApp del sistema, para conocer recorridos, horarios y novedades del servicio.

