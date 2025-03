Apareció joven que saltó de un puente para escapar de un robo en Bogotá

La víctima narró en video el caso Foto: Archivo particular

El jueves 20 de febrero a las 9 de la noche, cámaras de seguridad de la estación de Transmilenio Concejo de Bogotá, grabaron a Noelia Galindo, quien iba caminando por el puente peatonal y se percató de dos delincuentes que la amenazaron con arma blanca para robarla.

En una rápida reacción, la joven salta del puente y sale corriendo para salvaguardar su integridad. A través de un reciente video en su cuenta de TikTok, relató los detalles de este angustioso momento. “Uno de ellos me dice que le dé todo lo que tengo y me saca un cuchillo. Le digo que por favor no. La reacción que tengo es tomar las barandas del puente y saltar”.

Afortunadamente, Galindo narra que no la persiguieron, aunque en la grabación se ve que los asaltantes también saltan. “Estoy bien, pero sí me lastimé la espalda. Gracias a las personas que han tenido empatía conmigo. Que me dicen que fui muy fuerte y valiente”.

Los objetos que más roban en Bogotá

El panorama de los hurtos en Bogotá es una disyuntiva que siempre varía entre la percepción y las cifras oficiales. Mientras que las autoridades, con base en el número de denuncias y operativos, sostienen que los indicadores de este delito se encuentran a la baja, la ciudadanía continúa quejándose de la inseguridad en Bogotá.

El concejal Andrés Barrios y su equipo se dieron a la tarea de revisar, con base en las cifras del Distrito, cuáles son las pertenencias que suelen ser blanco de los amigos de lo ajeno.

De esta forma, Barrios reveló que los objetos que más le hurtan a la ciudadanía en Bogotá son: dinero, celular, cédula, bicicleta, documentos, billetera, accesorios de comunicación, computador portátil y tarjetas de crédito. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, los delincuentes robaron 528.522 elementos de este tipo, de acuerdo con las cifras reveladas por el Concejal. El cabildante agregó que en la franja horaria de la noche es cuando se presenta el mayor número de hurtos a personas.

“En el último año, entre las seis de la tarde y las 11:59 de la noche tuvimos registro de 36.132 casos. La ciudadanía está desprotegida y por eso yo le pido a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, celeridad con las acciones en materia de seguridad”, añadió el concejal. Asimismo, Barrios informó que el 2024 cerró con la alarmante cifra de 160.067 víctimas de hurto y en ese año las autoridades únicamente recuperaron 7.651 elementos hurtados.

En ese mismo reportó, se encontró que localidades como Suba, Los Mártires, Kennedy, Engativá y Chapinero son las que registran el mayor número de hurtos a personas en la ciudad.

Porcentaje de robos por objeto

Listado de objetos hurtados con mayor frecuencia y porcentaje de incidencia - (Periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 12 de diciembre de 2024).

Dinero - efectivo, 154.712 robos con el 29% de incidencia.

Celulares, 140.297 robos con el 27% de incidencia.

Cédulas de ciudadanía 30.916 robos con el 6% de incidencia.

Bicicletas, 21.856 robos con el 4% de incidencia.

Documentos de identificación, 17.190 robos con el 3% de incidencia.

Billeteras, 12.752 robos con el 2% de incidencia.

Accesorios de comunicación, 11.737 robos con el 2% de incidencia.

Computadores portátiles, 9.441 robos con el 2% de incidencia.

Tarjetas de crédito, 9.355 robos, con el 2 % de incidencia.

Otros objetos, 120.266 robos, con el 23% de incidencia.

Cifras de hurto en Bogotá

Durante 2024, las denuncias de hurto a personas en Bogotá alcanzaron las 99.194, lo que representa una disminución del 19 % en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos de “Bogotá Cómo Vamos”. Esta reducción equivale a 21.295 casos menos, acercando las cifras a los niveles observados en 2019, antes de la caída significativa en los hurtos durante la pandemia.

Además, otros tipos de hurto también muestran reducciones notables. El hurto a residencias disminuyó en un 24%, el hurto a comercios en un 21,1%, el robo de motocicletas en un 2,7%, y se registró una leve baja del 0,03% en el hurto de automóviles.

