En febrero, se capturaron 2.463 personas por delitos, ¿cuántas quedan libres?

A pesar de los eventos delictivos que a diario se viralizan en Bogotá, las autoridades no dejan de dar golpes contra bandas criminales y delincuentes más buscados. Solo en febrero, se reportó la captura de 2.463 personas por diferentes delitos y 35 homicidas fueron asegurados en centros penitenciarios.

La denuncia ciudadana es la herramienta fundamental con la que las autoridades, entre ellas Policía de Bogotá, secretaría de Seguridad y Fiscalía, logran dar los golpes más contundentes. Eso les permite a las autoridades tener más información para atender los delitos y apoyar los ejercicios de investigación criminal.

“Estos importantes resultados han permitido no solo afectar las rentas ilegales de distintas organizaciones criminales en la ciudad y enviar a sus cabecillas tras las rejas, sino retirar de las calles armas de fuego y dosis de estupefacientes, señalo la cartera de Seguridad.

No obstante, como es sabido, no todos llegan a pisar una cárcel, ya que en el proceso judicial, a la hora de valorar los hechos y los delitos incurridos, muchos quedan exonerados o con medidas domiciliarias. Según autoridades locales, cerca del 30 % de los capturados no son privados de la libertad en centros carcelarios. Andrés Nieto, experto en seguridad, analizó:

“La delincuencia está desatada, pero gran parte de ello recae en las fallas en la justicia, mientras dicha no funcione, no hay operatividad que valga, de nada sirve el trabajo de Policía, si no hay una sanción porque el mensaje que reciben los delicuentes es que no va a pasarles nada y en cuanto a la ciudadanía, que de nada sirve denunciar”, dijo a El Espectador.

Principales golpes a la delincuencia en febrero

Este mes, 35 homicidas quedaron en la cárcel. De estas 35 capturas, 20 se realizaron mediante procesos judiciales y 15 en flagrancias. Además, se incautaron 115 armas de fuego.

En la misma línea, teniendo en cuenta que el homicidio sigue en preocupante aumento de más del 11 %, las autoridades presentaron la versión actualizada del ‘Cartel de los más buscados’ donde están relacionados 14 homicidas, de los que ya se capturaron cinco y se buscan nueve y por los que se ofrece hasta $50 millones de recompensa por información que conduzca a su ubicación y captura.

San Bernardo y su crisis de seguridad

También fue asegurado Enderson Jesús Torres Nova, el presunto responsable de lanzar una granada que dejó dos personas heridas y un perro muerto el 23 de febrero en San Bernardo. Se le imputaron los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y maltrato animal agravado.

Según los elementos materiales probatorios, Torres Nova haría parte de una red delictiva que sostiene una disputa violenta por el control de las actividades de narcomenudeo en el sector de San Bernardo. En estos operativos, se incautaron dos granadas y cayeron más criminales en allanamientos.

Dos días después de la captura anterior, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, presentaron la captura de cuatro personas en flagrancia, además de la incautación de dos granadas, 300 dosis de marihuana, 75 dosis de cocaína, 170 dosis de bazuco y $5 millones en efectivo, además de la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada ese mes.

Capturados dos extorsionistas más del ‘Tren de Aragua’

Delincuentes, responsables de extorsiones y atentados a comerciantes en Kennedy y Bosa, fueron capturados tras un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y tropas del Gaula Militar de la Brigada 13 del Ejército Nacional. En los operativos, fueron incautadas varias armas: dos largas, dos cortas, dos artesanales, dos bobas incendiarias, siete proveedores y 121 cartuchos, además de 120 cigarrillos de cannabis.

Se dedicaban al secuestro exprés de conductores de aplicaciones

Tras las rejas quedaron dos delincuentes que se hacían pasar por pasajeros para desviar a los conductores a zonas boscosas y así hurtarles sus pertenencias. Uno de ellos fue capturado en la localidad de San Cristóbal y el otro en Usme, el segundo trató de huir al enterarse de que habían capturado a su cómplice, pero la Policía logró interceptarlo. Los dos fueron presentados ante un juez de control de garantías que les imputó los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado. Ambos fueron enviados a la cárcel La Modelo.

‘Los Cosos’ dedicados al tráfico, porte o tenencia de armas de fuego

También cayeron ‘Los Cosos, delincuentes que se proveían de armas de fuego industriales y municiones que adquirían de forma irregular para posteriormente comercializarlas y enviarlas a grupos armados. En cinco diligencias de allanamiento fueron capturados, entre ellos alias ‘Alfredo’ el cabecilla de la organización. A todos se les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario carcelario.

