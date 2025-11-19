Apelan la medida de aseguramiento contra Ricardo González: abogada pide casa por cárcel

Resume e infórmame rápido

Sigue la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González, segundo implicado en el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno. En esta diligencia la abogada del procesado, Gladys López, argumentará su apelación a la medida de aseguramiento impuesta por la juez en la última audiencia.

La abogada de la defensa de González apeló la determinación de la juez. Su apelación será escuchada el miércoles, desde las 9:00 a.m.

Sobre la medida de cárcel impuesta por la jueza, la abogada de González resaltó la disposición del imputado al disponerse a la justicia, esto, a pesar de que lo hizo diez días después y cuando su fotografía rodaba por las redes sociales en su búsqueda.

También argumentó que la jueza no explicó por qué su interpretación del golpe de González era suficiente para concluir autoría o coautoría, ni por qué descartó la posibilidad de que el resultado haya sido causado únicamente por el otro agresor.

Al final de su intervención, pidió que se evalúe si con los elementos aportados por la Fiscalía, puede sostenerse una “inferencia razonable” de coautoría frente al homicidio, y reiteró que la jueza “no cumplió su deber de motivar adecuadamente la decisión de imponer medida de aseguramiento”.

La abogada de Ricardo González inició su intervención resumiendo la decisión de primera instancia, en la cual, la juez envió a su defendido a la cárcel. Señaló que la jueza basó su decisión en los testimonios, entre ellos el de la vecina Emperatriz, que indican que González tumbó a Jaime Moreno y lo dejó inconsciente. Según explicó la abogada, la jueza consideró que ese solo golpe acreditaba su participación como autor y configuraba gravedad suficiente para imponer la medida.

La togada continúa argumentando que lo de su prohijado fue un “homicidio preterintencional”. Cabe aclarara que la preterintención es una responsabilidad penal en la que el resultado final es más grave que la intención inicial del agresor.

La juez da por iniciada la audiencia de medida de aseguramiento, luego de que la defensa de Ricardo González solicitara el recurso de apelación.

Tras varios días escuchando a las partes y analizando los argumentos y peticiones, la jueza consideró que la medida de aseguramiento con cárcel es la más idónea para González. Esto en vista de los argumentos y planteamientos de la Fiscalía, es decir, el arraigo no demostrado, la proclividad del procesado a evadir la justicia, e incluso, mencionó, la actitud de abandonar a la víctima al momento de los hechos.

En su hilo argumentativo, la juez analizó que el golpe que le propinó Ricardo González por la espalda a Jaime Moreno, fue más contundente de lo que quiso mostrar la defensa del imputado. Sobre el argumento de la abogada de González, de que su prohijado no actuó en “coautoría”, es decir con premeditación y coordinación intencionada a matar, la desestimó. Resaltó que el golpe fue el que dejó inconsciente a Moreno, pese a lo cual, lo siguieron golpeando: “se actuó con crueldad y salvajismo, de manera consciente”, fue crítica la juez.

