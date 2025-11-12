Juan Carlos Suárez irá a prisión por homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno

Toma de la audiencia de medida de aseguramiento. Juan Carlos Suárez, imputado por homicidio agravado por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno. Foto: Archivo Particular

Una juez de control de garantías de Paloquemao decidió enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado por la Fiscalía como autor del homicidio del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Durante las audiencias preliminares, que se extendieron por dos días, y atravesaron cambio de juez, la Fiscalía sostuvo que Suárez actuó con sevicia y sin justificación, en un ataque que calificó de “irracional y desproporcionado”. La defensa de Suárez apeló la decisión.

Tras reconstruir las declaraciones de las partes, tanto defensa de víctimas como procesado, la juez entró a considerar los argumentos, hechos y pruebas. En ese contexto, explicó que la gravedad del caso no se mide únicamente por el lamentable resultado (la muerte del joven Moreno), sino por las circunstancias en las que ocurrió:

“La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la fecha y los disfraces de la persona, la ventaja numérica, la insistencia de golpear a quien ya estaba indefenso, todo esto, en sentir de esta juez, configura un hecho de crueldad, de atrocidad, de inhumanidad, de saña y de violencia despiadada, que refleja además un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”, declaró.

Lo anterior, en respuesta a los argumentos planteados en audiencias anteriores por la defensa de Suárez, quien pidió que no se impusiera medida de aseguramiento, alegando que no hay pruebas de coautoría y que el joven no tuvo intención de matar. Según el abogado, los videos y testimonios muestran una “riña espontánea y no una acción premeditada”.

“No puede existir una consideración más alejada de la realidad que la enarbola la defensa (de Suárez)”, señaló también la juez en respuesta al abogado del imputado y su pretensión de desacreditar la “coautoría” en este caso, es decir, la participación conjunta entre los dos agresores.

Reconstrucción de la juez

Además, la juez se refirió a las entrevistas de testigos presenciales que aseguraron haber visto al agresor (Juan Carlos Suárez, hombre con el rostro pintado de rojo y negro, disfrazado de Darth Maul) golpear a la víctima por la nuca y luego continuar atacándolo, estando junto a dos mujeres, una vestida de azul y otra de negro. Otra testigo relató que escuchó a la mujer disfrazada de azul incitar al agresor con frases como “pégale bien”, a lo que este respondió “denme ánimos, que yo lo hago”.

Finalmente, la testigo residente del sector, declaró que desde su ventana observó cómo el agresor regresó para darle dos patadas más al joven que ya estaba agonizando, mientras una de las mujeres decía: “se está ahogando con su propia sangre”. Según la Fiscalía, Suárez Ortiz, tras la golpiza, se alejó tranquilamente hacia la avenida Caracas, junto con sus acompañantes.

Al finalizar la audiencia, la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz anunció que apelará la decisión de la juez

