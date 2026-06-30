Aprehenden a adolescente por crimen perpetrado en sala de urgencias de clínica en Girardot

Alias "Kevin", menor señalado del ataque armado ocurrido en una clínica de Girardot en septiembre de 2025 Foto: Polic

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Nueve meses después de que un ataque sicarial estremeciera la sala de urgencias de la Clínica Colsubsidio de Girardot, las autoridades confirmaron la aprehensión del joven señalado como el responsble del ataque armado perpetrado en septiembre de 2025. Se trata de un adolescente conocido con el alias de ‘Kevin’, quien fue ubicado y detenido por la Policía de Cundinamarca.

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De acuerdo con las investigación, el menor de edad desempeñaría el rol de sicario dentro de la estructura delincuencial organizada conocida como ‘Los Comechivas’. Tras su captura por orden judicial, fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Ataque armado en el centro médico

Los hechos que se le atribuyen a alias ‘Kevin’ ocurrieron en septiembre de 2025, alrededor de las 8:20 p. m., en el mencionado centro médico.

En ese momento, un sujeto armado burló la seguridad, ingresó hasta la zona de observación del servicio de urgencias y abrió fuego en repetidas ocasiones contra Jonathan Fernando Preciado Rivera, de 25 años y conocido como alias ‘Purrini’.

El ataque, en el que la víctima recibió varios impactos de bala, destó el panico entre pacientes acompañantes y personal médico que se encontraba de turno. Tras perpetrar el atentado, el agresor huyó del lugar tras romper un ventanal para luego escapar en una motocicleta que lo esperaba a las afueras del recinto. Aunque Preciado Rivera alcanzó a recibir atención médica pero falleció al poco tiempo de ingresar de urgencia.

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