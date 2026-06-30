“No fui yo”: la versión que dio el británico buscado por el caso de Natalia Villalba

Los antecedentes judiciales del ciudadano británico se conocieron mientras la investigación por la muerte de Natalia Villalba continúa avanzando en Colombia. Foto: The New Stour & Avon Magazine,

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Mientras las autoridades colombianas avanzan en la investigación por el feminicidio de Natalia Villalba Angarita, el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith entregó su primera versión pública sobre el caso en una entrevista concedida al diario británico The Sun.

Durante la conversación, el hombre, de 46 años, negó cualquier responsabilidad en la muerte de la modelo colombiana y sostuvo que el día de los hechos permaneció en un pub irlandés de Bogotá viendo el partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia.

“Estaba viendo el partido entre Inglaterra y Croacia en una pantalla gigante en un pub irlandés, así que no fui yo”, aseguró al medio británico.

Según relató, después del encuentro fue a un centro comercial, compró un helado y regresó al establecimiento para seguir viendo otros partidos antes de retirarse solo a descansar esa misma noche.

Para respaldar su versión, Foster-Smith envió a The Sun varias fotografías que, según dijo, tomó mientras observaba el partido. Una de ellas, afirmó, corresponde al momento en que el delantero Harry Kane ejecutó un penalti, imagen con la que intenta demostrar que no se encontraba en el apartamento donde posteriormente fue hallado el cuerpo de Natalia Villalba.

Las contradicciones de su versión

Pese a sus afirmaciones, el propio diario británico advirtió que encontró varias inconsistencias en el relato del ciudadano británico.

La primera surgió durante la entrevista. Inicialmente negó haber abandonado Colombia, pero minutos después reconoció que ya se encontraba en Quito (Ecuador), desde donde tenía previsto abordar un vuelo con destino al Reino Unido.

Tras admitir que había salido del país, explicó que tomó esa decisión porque, según su versión, recibió amenazas de muerte por parte de presuntos delincuentes debido a una deuda.

The Sun también cuestionó la línea de tiempo presentada por Foster-Smith. Mientras él sostiene que permaneció viendo el partido de fútbol, el periódico recuerda que el encuentro entre Inglaterra y Croacia comenzó hacia las 3:00 p. m. en Bogotá, mientras que las autoridades colombianas ubican el crimen en una franja horaria comprendida entre las 11:30 a. m. y las 5:30 p. m. del día siguiente.

Además, el británico aseguró que las imágenes de seguridad conocidas por las autoridades no corresponden al edificio donde ocurrió el crimen y afirmó que en ellas únicamente estaba sacando basura, no trasladando sábanas hacia la lavandería, como sostienen los investigadores.

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¿Cómo avanzó la investigación?

El caso salió a la luz el 22 de junio, cuando una trabajadora encargada del aseo ingresó al apartamento 702 de un edificio ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá, tras finalizar el periodo de hospedaje. En el baño encontró una maleta gris mientras la ducha permanecía abierta y alertó a las autoridades.

Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección judicial del lugar y Medicina Legal confirmó que la víctima era Natalia Villalba Angarita, una mujer de 36 años que llevaba varias semanas hospedada en ese inmueble.

Las cámaras de seguridad del edificio permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos. Los investigadores establecieron que un ciudadano británico ingresó al apartamento el 17 de junio y salió al día siguiente. Además, quedó registrado trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, imágenes que hoy hacen parte del material probatorio recopilado por la Fiscalía.

La madre de Natalia reveló, además, que perdió contacto con su hija desde el 18 de junio. “Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, relató. También aseguró que el computador de su hija permanecía en el apartamento, pero que su teléfono celular no ha sido encontrado, un elemento que continúa siendo buscado por los investigadores.

Con base en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, la Fiscalía identificó al ciudadano británico Matthew Foster-Smith como el principal sospechoso del caso. El ente acusador sostiene que las evidencias obtenidas en el apartamento y otros elementos de la investigación lo vinculan con el feminicidio de Natalia Villalba y con presuntas maniobras para ocultar lo ocurrido y alterar la escena de los hechos.

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