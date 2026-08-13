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Aprehenden a dos adolescentes que hirieron a estudiante de 14 años por robarle el celular

El hecho se presentó al suroriente de la ciudad. Los menores fueron grabados por cámaras de seguridad y ahora es el principal material probatorio.

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Redacción Bogotá
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13 de agosto de 2026 - 12:51 p. m.
Los hechos se registraron en el sector de Saratoga.
Los hechos se registraron en el sector de Saratoga.
Foto: Policía de Bogotá
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Un menor de 14 años que salía junto a sus amigos del colegio, fue lesionado en medio de un hurto que habrían cometido dos adolescentes.

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El hecho ocurrió en el barrio Saratoga (Rafael Uribe Uribe) donde cámaras de seguridad grabaron el momento en que abordan al menor y con arma blanca, lo amenazan para que no ponga resistencia, mientras le quitan su celular y zapatos.

Lo que no contaban estos adolescentes es que patrullas de la Policía realizaban labores de vigilancia y fueron alertados por los operadores de las cámaras de videovigilancia. Tras un rastreo, los identificaron y les hallaron en su poder el arma blanca y el telefóno hurtado. El menor, también verificó que se trataba de sus asaltantes.

Los dos adolescentes fueron aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades administrativas competentes. Por su parte, el menor fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

El hurto de celulares sigue siendo uno de los delitos que más golpea a los bogotanos. Solo en los tres primeros meses de 2026 se registraron 8.629 robos de celulares en la capital, lo que equivale a un promedio de 96 casos diarios.

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Según los datos entregados por la Secretaría de Seguridad, las localidades donde más se registraron hurtos de celulares entre enero y marzo de este año fueron:

  1. Engativá: 889 casos
  2. Chapinero: 864 casos
  3. Suba: 826 casos
  4. Teusaquillo: 738 casos
  5. Kennedy: 720 casos

Pero uno de los datos que más preocupación genera es la disminución en la recuperación de dispositivos robados.

De acuerdo con la información oficial, entre enero y marzo de 2026 la Policía recuperó apenas 736 celulares, mientras que durante el mismo periodo de 2025 se habían recuperado 1.283 equipos.

La diferencia representa una caída del 42,6 %, es decir, 547 celulares menos recuperados frente al año anterior.

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