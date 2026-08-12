Capturan a ladrones que robaban en semáforos de Usaquén: uno cumplía condena domiciliaria

Con arma de fuego cometían los hurtos. Foto: Policía de Bogotá

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En la mira, así dos ladrones abordo de una motocicleta, siguieron a un conductor por varias cuadras en la localidad de Usaquén. Cámaras de seguridad permitieron evidenciar el recorrido que realizaron mientras planeaban el hurto.

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La víctima, sin percatarse y abordo de un carro negro, para en un semáforo en rojo. Es entonces cuando los delincuentes aprovechan para robarlo. La grabación, permite ver el momento en que se acercan y con arma de fuego amenazan al conductor para que entregue sus pertenencias.

La persona intenta evitar el robo y arranca el vehículo dejándolos atrapados junto a una camioneta. Al verse acorralados, descienden de la moto y huyen a pie.

Gracias a la alerta ciudadana, la Policía Metropolitana de Bogotá activó sus patrullas y tras una persecusión, los asaltantes de 31 y 26 años fueron capturados.

Lo particular es que uno de ellos, cumplía una condena por hurto en casa por cárcel y tenía un brazalete del Inpec.

Las autoridades les incautaron un revolver calibre 22 y recuperaron el celular del conductor.

Los capturados quedaron bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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El hurto de celulares sigue siendo uno de los delitos que más golpea a los bogotanos. Solo en los tres primeros meses de 2026 se registraron 8.629 robos de celulares en la capital, lo que equivale a un promedio de 96 casos diarios.

Según los datos entregados por la Secretaría de Seguridad, las localidades donde más se registraron hurtos de celulares entre enero y marzo de este año fueron:

Engativá: 889 casos Chapinero: 864 casos Suba: 826 casos Teusaquillo: 738 casos Kennedy: 720 casos

Pero uno de los datos que más preocupación genera es la disminución en la recuperación de dispositivos robados.

De acuerdo con la información oficial, entre enero y marzo de 2026 la Policía recuperó apenas 736 celulares, mientras que durante el mismo periodo de 2025 se habían recuperado 1.283 equipos.

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La diferencia representa una caída del 42,6 %, es decir, 547 celulares menos recuperados frente al año anterior.

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