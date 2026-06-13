Aprehenden a menor que intentó huir con una granada en el barrio Santa Fe

Los hechos se presentaron en la calle 17 con carrera 14. Foto: Policía de Bogotá

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En las últimas horas, un menor de 16 años fue aprehendido por la Policía Nacional tras recibir una alerta ciudadana.

Los hechos se presentaron en la calle 17 con carrera 14, barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires.

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De acuerdo con información de las autoridades, el joven alcanzó a ser ubicado por uniformados del CAI de la localidad, por lo que emprendió la huida e intentó esconderse en una residencia del sector.

Fue entonces que, con previa autorización de la administradora del lugar y con apoyo de las cámaras de seguridad, los policías ubicaron al menor, descubriendo que en su poder tenía una granada de fragmentación modificada.

El joven fue aprehendido y será procesado por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones.

Este caso preocupa ante los antecedentes por ataque con granada en el barrio Santa Fe. El último hecho registrado ocurrió el pasado 22 de enero, cuando delincuentes arrojaron una granada a un establecimiento nocturno, dejando como saldo una persona muerta y catorce heridas.

La víctima fatal fue identificada como Henry Gómez, de 75 años quien trabajaba como mesero y era reconocido en el sector y en otros establecimientos nocturnos de la ciudad, especialmente en la avenida Primera de Mayo, en la localidad de Kennedy.

Según el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos, el adulto mayor sufrió heridas de gravedad tras la detonación y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

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El hecho estaría vinculado a una presunta extorsión, ya que, según la propietaria del lugar, había sido víctima de llamadas y amenazas extorsivas al menos ocho meses atrás.

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