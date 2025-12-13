Aprender a nadar en vacaciones: Alcaldía habilita cursos de natación en diciembre

Las clases se llevarán a cabo en piscinas distritales y Centros Felicidad (CEFE) Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La Alcaldía de Bogotá habilitó una nueva oferta de cursos de natación dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos que quieran aprender o fortalecer sus habilidades en el agua. La iniciativa, liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), busca ampliar el acceso a la formación deportiva en escenarios públicos de la ciudad.

Los cursos se desarrollarán en distintos Centros Felicidad (CEFE) y piscinas distritales, y hacen parte de la programación regular del Distrito para promover la actividad física, el bienestar y el aprovechamiento del tiempo libre durante la temporada de fin de año.

¿Quiénes pueden inscribirse?

La oferta está dirigida a diferentes grupos de edad y niveles, desde personas que se acercan por primera vez a la natación hasta quienes desean mejorar su técnica. Según la información oficial, pueden inscribirse:

Niñas y niños

Jóvenes

Adultos

Personas mayores

Cada curso se organiza por rangos de edad y nivel de aprendizaje, lo que permite un acompañamiento acorde a las capacidades de los participantes.

¿Dónde se realizan los cursos?

Las clases se llevarán a cabo en piscinas distritales y Centros Felicidad (CEFE), espacios administrados por el IDRD que cuentan con infraestructura adecuada para la práctica segura de la natación. La asignación del escenario depende de la disponibilidad al momento de la inscripción.

¿Los cursos tienen costo?

Sí. A diferencia de otros programas deportivos del Distrito, los cursos de natación tienen un valor de inscripción, definido por el IDRD. El monto exacto puede variar según el escenario y el grupo, por lo que se recomienda consultar directamente la información al momento de inscribirse en el portal oficial.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se realizan de manera virtual a través del Portal Ciudadano del IDRD, disponible en:

https://portalciudadano.idrd.gov.co

Para postularse a los cursos, las personas interesadas deben:

Ingresar o crear su usuario en la plataforma. Seleccionar la opción Cursos de natación. Elegir el grupo, el horario y el escenario con cupos disponibles. Completar el proceso de inscripción siguiendo las indicaciones del sistema.

Desde el Distrito recomiendan hacer el trámite con anticipación, ya que los cupos son limitados y la demanda suele aumentar durante la temporada decembrina.

Recomendaciones para los participantes

Verificar los requisitos de edad y nivel antes de inscribirse.

Consultar horarios y escenarios disponibles en el portal oficial.

Revisar las condiciones de salud necesarias para la práctica de natación.

Llegar con anticipación a las clases y cumplir las normas de uso de las piscinas.

Una opción deportiva para cerrar el año

Con esta convocatoria, Bogotá amplía su oferta deportiva en diciembre y brinda una alternativa organizada y segura para quienes buscan aprender a nadar o mantenerse activos durante la temporada. La natación, además de ser una habilidad clave, es una práctica que aporta al bienestar físico y a la prevención de riesgos.

Toda la información actualizada sobre cupos, horarios y proceso de inscripción está disponible en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y el IDRD.

