Aprobado en primer debate del Concejo, presupuesto distrital de 2026: ¿qué viene ahora?

Tras 13 horas de debate agitado, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto Distrital para la vigencia 2026, por un monto de $40,4 billones, el más alto en la historia de la ciudad.

Del total del presupuesto aprobado en primer debate, $32,5 billones se destinarán a inversión (80,6 %), $5,3 billones a funcionamiento (13 %) y $2,6 billones al servicio de la deuda (6,4 %). En 2025 esas mismas partidas fueron de $31,3, $5,1 y $2 billones, respectivamente, lo que evidencia un incremento de 3,8 % en inversión,3,3 % en funcionamiento y 28,5 % en deuda.

Por sectores, según la propuesta que la Alcaldía radicó ante el Concejo, los mayores recursos vuelven a concentrarse en educación, movilidad y salud, que juntos absorben más de la mitad del gasto de inversión. Educación pasará de $8,4 a $9,08 billones (+8,1 %), salud de $4,7 a $4,95 billones (+5,3 %) e integración social de $2,5 a $2,65 billones (+6 %).

Por su parte, movilidad se mantiene prácticamente igual, con $8,96 billones, mientras que hábitat y la UAESP tienen un salto significativo: de $1,9 a $2,35 billones, equivalente a un aumento del 23 %. También crecen cultura (+15,5 %) y seguridad (+21 %), dos frentes que la administración busca fortalecer para mostrar resultados visibles durante el año.

En contraste, el servicio de la deuda sube de $2 billones a $2,57 billones, un incremento cercano al 30 %. En otras palabras, buena parte de los nuevos recursos no se destinarán a proyectos nuevos, sino a pagar créditos y vigencias futuras.

La discusión contó con la ponencia positiva del concejal de la bancada verde, Julián Espinosa y negativa de las cabildantes del Pacto Histórico y también ponentes, Donka Atanassova y Heidy Sánchez.

“Este presupuesto presiona a Bogotá hacia un modelo de ciudad endeudada, excluyente, que amarra a futuras administraciones y castiga a la ciudad popular, mientras blinda rentabilidades privadas en el Metro y Transmilenio”, dijo Atanassova. “Los recortes más graves recaen en quienes más necesitan del Estado. Este presupuesto desconoce la realidad social de Bogotá y profundiza la desigualdad”, argumentó por su parte Sánchez.

Desde el Distrito, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, defendió el proyecto. “Presentamos un presupuesto que permite el crecimiento de los sectores sociales y de seguridad, y que garantiza la inversión en los proyectos estratégicos de infraestructura que viene desarrollando la ciudad. Es un presupuesto que crece de manera moderada, para asegurar su sostenibilidad y permitir que Bogotá avance en una senda compatible con sus niveles de ingresos”.

El proceso de aprobación del presupuesto distrital ahora pasa a plenaria del Concejo de Bogotá.

