Bogotá aumenta su presupuesto, pero la deuda crece 30 % en 2026

La Alcaldía de Bogotá presentó ante el Concejo Distrital su propuesta de presupuesto para 2026, por $40,4 billones de pesos, el más alto en la historia de la ciudad. Sin embargo, detrás de la cifra récord se esconden matices que para un sector político y los opositores a esta gestión, ponen en duda su impacto real sobre la economía local.

Por otro lado, la administración defiende un componente de inversión que supera el 80 % y privilegia sectores clave para la ciudad como la educación.

En primer lugar, la comparación respecto al presupuesto de 2025 muestra el primer cambio: un aumento frente al presupuesto aprobado de 2025 del 5 %, un crecimiento apenas equiparable con la inflación, por lo cual, según la economista y contadora Daniela Chávez, “en términos reales, el presupuesto de Bogotá 2026 apenas alcanzaría para sostener el ritmo actual de gasto”.

En los números gruesos, el presupuesto total de Bogotá para 2026 asciende a $40,4 billones, un aumento de $2 billones frente a los $38,4 billones aprobados en 2025, lo que equivale a un crecimiento de 5,2 %. De ese monto, $32,5 billones se destinarán a inversión, $5,27 billones a funcionamiento y $2,57 billones al servicio de la deuda. En 2025 esas mismas partidas fueron de $31,3, $5,1 y $2 billones, respectivamente, lo que evidencia un incremento de 3,8 % en inversión, 3,3 % en funcionamiento y 28,5 % en deuda.

Por sectores, según la propuesta que la Alcaldía radicó ante el Concejo, los mayores recursos vuelven a concentrarse en educación, movilidad y salud, que juntos absorben más de la mitad del gasto de inversión. Educación pasará de $8,4 a $9,08 billones (+8,1 %), salud de $4,7 a $4,95 billones (+5,3 %) e integración social de $2,5 a $2,65 billones (+6 %).

En contraste, movilidad se mantiene prácticamente igual, con $8,96 billones, mientras que hábitat y la UAESP tienen un salto significativo: de $1,9 a $2,35 billones, equivalente a un aumento del 23 %. También crecen cultura (+15,5 %) y seguridad (+21 %), dos frentes que la administración busca fortalecer para mostrar resultados visibles durante el año.

Sin duda el componente más ambicioso es el de la ambición. Más del 80 % se destinará a este rubro, lo que refuerza la idea de una ciudad que apuesta por la obra pública y los programas sociales.

En contraste, el servicio de la deuda sube de $2 billones a $2,57 billones, un incremento cercano al 30 %. En otras palabras, buena parte de los nuevos recursos no se destinarán a proyectos nuevos, sino a pagar créditos y vigencias futuras.

Discusión en el Concejo

La discusión del presupuesto comenzará agitada desde el principio. Los tres ponentes designados son dos concejales de la oposición y uno independiente. En el primer grupo, se encuentran las cabildantes Donka Atanassova y Heidy Sánchez, de la bancada del Pacto Histórico.

Ambas concejales se encuentran estudiante el componente inicial, pero enfatizaron que continuarán defendiendo la bandera de la distribución social de la inversión, en el marco de las discusiones sobre el presupuesto.

Finalmente, la terna la completa el concejal de la bancada verde, Julián Espinosa que, aunque mantiene una posición independiente, ya mostró en el pasado su resistencia a proyectos de componente fiscal presentados por la administración, como el de la tributaria que finalmente se cayó.

La composición política del debate no es menor: dos de los tres ponentes son de oposición, lo que anticipa un trámite agitado en el Concejo. El alcalde Carlos Fernando Galán necesitará mostrar músculo técnico y capacidad de concertación para evitar que su proyecto se frene o se modifique sustancialmente.

Entre tanto, la pregunta de fondo persiste: ¿puede Bogotá ejecutar más de $32 billones en inversión en un solo año? Los antecedentes no ayudan: la ejecución distrital suele quedarse entre el 75 % y el 80 %. Si el ritmo no mejora, el presupuesto más alto de la historia podría quedarse en una cifra vistosa, pero vacía.

El presupuesto 2026 promete grandeza, pero deja al descubierto el talón de Aquiles de la ciudad: la capacidad real de ejecutar. Bogotá no necesita más anuncios de inversión, sino resultados que se vean en las calles, los colegios y los barrios.

