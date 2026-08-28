Armas traumáticas en atracos: hombre fue herido durante un robo en el norte de Bogotá

La víctima fue identificada como Donny Moscote, vicepresidente jurídico de Salud Total Foto: X - Pasa en

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El uso de armas traumáticas o de fuego es uno de los factores que puede convertir un atraco en un hecho de mayor gravedad en Bogotá. A la pérdida de las pertenencias se suma, en estos casos, la exacerbación de la violencia. El caso ocurrido el jueves en el norte de la ciudad, en el que la víctima fue herida con un arma traumática, es un nuevo ejemplo de esa dinámica.

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El ataque, ocurrido pasadas las 5:00 p. m. del jueves 27 de agosto, en la carrera 46 con calle 138, en Suba, dejó como víctima a Donny Moscote Aragón, abogado de 47 años y vicepresidente jurídico de Salud Total.

Según las primeras versiones, Moscote fue abordado por varios delincuentes que pretendían robarle una cadena y su teléfono celular. En medio del asalto se produjo un forcejeo entre la víctima y los responsables.

Fue entonces cuando uno de los sujetos accionó un arma traumática y le disparó en una pierna. Después del ataque, los delincuentes huyeron del lugar con las pertenencias de Moscote.

Víctima fue trasladada a una clínica

Tras la alerta de varios testigos, unidades de atención llegaron al lugar y encontraron a Moscote dentro de una camioneta, con una lesión en el muslo izquierdo.

El abogado fue trasladado a la Clínica Nogales, donde recibió atención de urgencia. La información conocida hasta ahora señala que el arma empleada sería traumática.

Ahora la investigación se concentra en reconstruir tanto la ruta de llegada como la de escape de los responsables. Para ello, la revisión de las cámaras de seguridad busca establecer, además, si hay otro vehículo implicado y determinar si hubo una planeación de acuerdo a la rutuna de la víctima o se trató de otra modalidad.

Incautaciones recientes

El episodio ocurre mientras las autoridades mantienen un seguimiento sobre la cantidad de armas que circulan en la capital. Un balance presentado por la Secretaría de Seguridad en abril mostró que 2025 cerró con 1.512 armas incautadas, la cifra más alta registrada en seis años.

La tendencia también se mantenía durante los primeros meses de 2026. Para el primer trimestre, las autoridades reportaron 408 armas decomisadas, el registro más alto para ese periodo en ocho años.

En el balance de los elementos destruidos entre el 16 de mayo de 2025 y el 5 de abril de 2026 se contabilizaron, entre otros, 159 armas traumáticas y neumáticas. La cifra hace parte de un conjunto más amplio de elementos incautados, que también incluyó armas blancas y contundentes

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