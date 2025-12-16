Ascensores ocultos y locales fachada: así operaba red dedicada al hurto de autopartes

Autopartes incautadas en Bogotá tras intensos operativos. Foto: DIJIN

Intensos operativos, más de 13 diligencias de allanamiento y una investigación, permitió a la DIJIN golpear las finanzas y estructura criminal de una banda dedicada a hurtar y comercializar autopartes en Bogotá. Al menos tres sectores conocidos por la venta de estos elementos, fueron intervenidos.

Así lo dio a conocer el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, a la cabeza de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN): “en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarrollamos la Operación ‘San Antonio’, una ofensiva estratégica contra estructuras criminales dedicadas al hurto y la comercialización ilegal de autopartes en el área metropolitana de Bogotá”.

Los operativos se concentraron en las localidades de Barrios Unidos, en los sectores de La Paz y 7 de Agosto, y en Los Mártires, específicamente en el sector de La Favorita. Como resultado, seis personas fueron capturadas en flagrancia por delitos relacionados con el hurto de automotores.

En el procedimiento se logró, además, la recuperación de 16 vehículos hurtados, entre ellos 11 automóviles, dos motocicletas, dos camiones y un bus. Adicionalmente, las autoridades incautaron 830 autopartes, entre las que se encuentran 86 sistemas eléctricos de ignición, 16 motores de motocicletas y 324 puertas de automóviles.

Golpe a las finanzas criminales

“Las investigaciones establecieron que los indiciados utilizaban varios locales comerciales como fachada para sus actividades ilegales. En estos establecimientos operaban ascensores de carga adaptados, mediante los cuales trasladaban motocicletas hurtadas a pisos superiores, donde eran desarmadas”, reveló el director de la DIIJIN.

Posteriormente, las piezas eran movilizadas a otras edificaciones para su almacenamiento y comercialización en locales abiertos al público, con el fin de darles apariencia de legalidad.

De acuerdo con las autoridades, la incautación de los vehículos y autopartes permitió golpear la economías de las estructuras criminales dedicadas a este negocio, y cuyas ganancias se estiman en COP 4.500 millones, debilitando de manera significativa su capacidad financiera.

Por otro lado, las autoridades avanzan en un proceso de extinción de dominio contra un reconocido establecimiento comercial, por estar vinculado con estas actividades ilícitas.

Los seis capturados fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas y las incautaciones. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de receptación; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y falsedad marcaria.

Robo de autopartes en Bogotá

En cuanto al delito de robo de vehículos y autopartes, durante 2025 se registraron 3.099 vehículos hurtados en el área metropolitana de Bogotá, lo que equivale a un promedio de nueve casos diarios.

Frente a un parque automotor estimado en dos millones de vehículos, la tasa de hurto se ubicó en 155 casos por cada 100.000 vehículos, lo que representa una reducción del 22,1 % frente al año anterior, cuando la tasa era de 199 casos.

Hablando de los riesgos, la probabilidad de victimización pasó de un vehículo hurtado por cada 502 a uno por cada 645, lo que evidencia una disminución sostenida. En materia de recuperación, durante 2025 se lograron recuperar 1.047 vehículos, equivalentes al 33,8 % del total de automotores hurtados, con un promedio de tres recuperaciones diarias.

