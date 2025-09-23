Asciende a ocho el número de víctimas por incendio en estación de Policía en Funza

Estación de policía donde se desató una conflagración que provocó la muerte de seis reclusos y otros seis están con afectaciones; Al lugar se presentaron familiares de las víctimas. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya son ocho personas fallecidas tras el incendio que se originó en una de las celdas de la estación de Policía de Funza la tarde del lunes 15 de septiembre. Aunque, en principio, cinco reclusos perdieron la vida casi de manera inmediata, por inhalación de gases tóxicos, dos reclusos, incluyendo la última víctima, fallecieron en días posteriores a la tragedia.

En contexto: Tragedia en Funza: por muerte de reclusos debería responder el Estado

La última víctima fue Nicolás Jiménez Leyton, de 25 años, quien fue trasladado tras el incendio y permanecía en el Hospital San Rafael de Facatativá, en donde finalmente falleció debido a la complicación de su cuadro clínico.

Más información sobre Bogotá: Tragedia en Funza: por muerte de reclusos debería responder el Estado.

Él, junto a los otros siete fallecidos, estuvo expuesto material tóxico que se desató tras la quema de un colchón en la celda, en medio de un presunto intento de motín por parte de algunos reclusos que permanecían en la estación.

De acuerdo con el informe oficial, el cual tardó en consolidarse debido a fallas de comunicación entre los policías de la estación, la alcaldía del municipio y entes como la Defensoría, 13 personas fueron afectadas y trasladadas a diferentes centros asistenciales luego de que se desató la conflagración.

Además de las ocho víctimas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que tres de los trece reclusos involucrados en el incidente permanecen en estado crítico y con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Rafael, en Facatativá. Asimismo, otro de los heridos habría sido trasladado al hospital de la Samaritana, en Bogotá, y el último de ellos ya habría sido dado de alta.

En relatos que varios allegados de los fallecidos compartieron a El Espectador, se denunciaron presuntos episodios de maltrato y hacinamiento previo al intento de motín y riña que terminó con la quema de un colchón.

Asimismo, los familiares de los reclusos cuestionaron demoras en la evacuación, aun cuando las llamas y el humo ya estaban desatados, y el hecho de que los heridos hayan sido trasladados a centros asistenciales alejados del municipio, cuando había hospitales con mayor proximidad.

Bajo esta misma línea, este diario conoció que los familiares de los fallecidos y heridos ya se están asesorando jurídicamente con abogados, con el fin de estudiar vías legales para demandar al Estado por incumplir con su responsabilidad de garantizar la vida e integridad de los reclusos.

📍Reporte oficial. Hemos recibido la noticia del fallecimiento de Edgar Nicolás Jiménez Leyton, de 25 años, quien permanecía en el Hospital San Rafael de #Facatativá, tras el incendio en la estación de Policía de #Funza. Con él, ascienden a ocho las víctimas fatales.



En cuanto a… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 22, 2025

Le puede interesar: Intentaban robar una casa en Bogotá: uno cayó del techo y el otro quedó atrapado.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.