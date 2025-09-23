Intentaban robar una casa en Bogotá: uno cayó del techo y el otro quedó atrapado

Los hechos ocurrieron en el barrio Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá. Los capturados tendrán que responder por los delitos de violación de domicilio y daño en bien ajeno. Foto: Mebog

Un intento de robo en una vivienda del norte de Bogotá terminó con dos hombres capturados en circunstancias insólitas: uno de ellos cayó del techo al intentar huir, mientras que el otro quedó atrapado en la parte alta de la vivienda sin posibilidad de escape.

El hecho ocurrió en el barrio Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos, cuando los sujetos, de 22 y 28 años, ingresaron ilegalmente a una residencia forzando el acceso desde la parte superior del inmueble. El movimiento fue detectado por vecinos, quienes alertaron a la Policía sobre un posible hurto en curso.

Tras recibir la alerta a través de la línea 123, varios uniformados acudieron al lugar guiados por el propietario de la vivienda. Las sospechas resultaron ciertas, pues en efecto, al revisar la estructura, encontraron daños en el techo y a los dos hombres todavía sobre la cubierta.

Durante la intervención policial, uno de los presuntos ladrones perdió el equilibrio y cayó desde el tejado y acto seguido fue capturado. El segundo individuo quedó atrapado en lo alto, sin ruta de escape. Debido al riesgo de caída, fue necesario solicitar el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, que lo descendió con cuerdas y maniobras de rescate.

Ambos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de violación de domicilio y daño en bien ajeno.

El incidente dejó además daños materiales en la vivienda y evidencia un método cada vez más utilizado por delincuentes: el ingreso por techos o cubiertas, que implica riesgos tanto para las víctimas como para los propios agresores.

De acuerdo con la Mebog, en lo corrido del año 2025, en la localidad de Barrios Unidos se han efectuado 542 capturas, 208 de la cuales fueron por hurto.

Por otro lado, con corte en el mes de agosto, los hurtos a residencia disminuyeron. Señalan las autoridades que las 3.992 denuncias presentadas hasta ese periodo, representan una disminución del 7% en comparación con cifras de 2024.

