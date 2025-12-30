Asesinan a reciclador en Bosa: los mismos sicarios grabaron el homicidio

La víctima fue identificada como Jonathan Sánchez de 25 años Foto: Óscar Pérez

El pasado 23 de diciembre sobre las 5 de la tarde, cámaras de seguridad de un sector de la localidad de Bosa, grabó el asesinato de un reciclador a sangre fría, por parte de dos sicarios que se movilizaban en moto.

De acuerdo con la grabación, la víctima identificada como Jonathan Sánchez de 25 años, se encontraba abordo de un camión descargando todo el material aprovechable, cuando dos delincuentes vestidos de negro, pasan por la calle y el copiloto desenfunda el arma de fuego.

El crimen, que también fue documentado por los mismos homicidas, causó conmoción entre familiares e incluso niños, quienes fueron testigos del lamentable hecho.

De acuerdo con Lilian Méndez, suegra de la víctima, este homicidio estaría relacionado con represalias por negarse a pagar una extorsión de casi COP 60 millones para el funcionamiento de su bodega. “La vida se me ha vuelto un infierno. Todos los días me llaman”, denunció al Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Y es que este no es el primer hecho de inseguridad. En otro atentado, contó que hirieron a un reciclador pensando que era un familiar de ella. “Han llegado con panfletos y mensajes exigiéndome el dinero”.

Dos policías son los encargados de la seguridad de Lilian Méndez, sin embargo, pidió al Gaula y a la Fiscalía proteger a sus demás seres queridos y avanzar en las investigaciones para dar con los homicidas, en medio de una incertidumbre por su vida que crece cada día más.

Mientras las autoridades destacan una reducción del 22 % en los casos de extorsión este año, las historias detrás de estas cifras recuerdan que, en muchos sectores de Bogotá, denunciar sigue siendo un acto de riesgo. Y que la extorsión, aunque menos visible que otros delitos, sigue siendo una de las formas más persistentes de control criminal en la ciudad.

