Recapturan en Kennedy a hombre vinculado a triple homicidio en San Antonio del Tequendama

El señalado fue dejado en libertad por vencimiento de términos en 2025 y recapturado en diciembre de 2025 en la localidad de Kennedy. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La captura de un hombre de 27 años en el sur de Bogotá revivió un tenebroso caso que llevaba más de tres años en los estrados judiciales sin una salida jurídica: el triple homicidio ocurrido en 2022 en el municipio de San Antonio de Tequendama, en el departamento de Cundinamarca.

Le puede interesar: Cayó banda delincuencial que usaban menores para vender estupefacientes en San Bernardo

Según la información revelada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la detención se produjo en el sector de Bellavista, en la localidad de Kennedy, luego de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de una persona con actitud sospechosa que estaba rondando las calles del sector. Tras solicitarle un registro, los uniformados evidenciaron una actitud evasiva y finalmente, al verificar su identidad, la sorpresa fue mayúscula: sobre el sujeto pesaba una orden de captura vigente por homicidio agravado en concurso homogéneo, relacionada con un hecho ocurrido el 22 de abril de 2022.

Había quedado en libertad por vencimiento de términos

La investigación judicial señala que el capturado estaría estrechamente vinculado con la muerte de tres personas: dos adultos mayores y una menor de edad el 22 de abril del 2022. Desde un inicio el proceso no ha estado exento de controversias.

El hombre había sido detenido inicialmente pocos días después de los hechos y permaneció privado de la libertad mientras se solucionaba su situación jurídica. Sin embargo, en 2024 recuperó su libertad por vencimiento de términos. En consecuencia, continuó vinculado al proceso, que derivó en una nueva orden de captura emitida el pasado 18 de diciembre, la cual se hizo efectiva poco menos de 24 horas después de su expedición.

Solo en lo que va de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá reporta más de 33.000 capturas por distintos delitos. Entre tanto, mientras el capturado queda nuevamente a disposición de la justicia, el caso vuelve a evidenciar las tensiones entre la labor policial, la eficacia del sistema judicial, la congestión de los procesos y los tiempos que toman las decisiones de fondo. Tensiones que, además de potenciar los índices de impunidad, minan la ya diezmada confianza en la justicia y terminan favoreciendo a los responsables y profundizando el drama de las víctimas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.