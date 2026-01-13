Asesinato de comerciante en Bosa reaviva temor por extorsiones en el sur de Bogotá

CTI Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un ataque armado ocurrido la noche del lunes 12 de enero en el barrio José Antonio Galán, en la localidad de Bosa, dejó un reconocido comerciante muerto y a dos personas gravemente heridas.

El crimen, cometido dentro de un establecimiento comercial conocido como “Don Pepe” volvió a encender las alertas entre los pequeños comerciantes del sector, que denuncian una creciente presión de bandas delincuenciales, pues al parecer, según líderes locales y comerciantes de la zona, se trataría de un ataque vinculado a pagos extorsivos que bandas criminales vendrían exigiendo a comerciantes del sector.

De acuerdo con la Policía, el hecho se registró cerca de las 7:00 p.m. cuando un hombre armado ingresó al reconocido local de venta de frutas y verduras, ubicado en el barrio José Antonio Galán y disparó de manera indiscriminada contra el propietario del negocio, una mujer y un empleado. La ráfaga de disparos desató el pánico entre los vecinos, que dieron aviso inmediato a las autoridades mientras el agresor huía del lugar en una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice.

“Dos ciudadanos llegan en una motocicleta y, sin mediar palabra, realizan disparos contra un establecimiento comercial abierto al público. Lamentablemente, fallece una persona tras ser trasladado al hospital de Kennedy, en donde también se encuentran las otras dos personas heridas”, señaló el teniente coronel, Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá.

La mujer herida, pareja del hombre asesinado y el trabajador del local comercial permanecen hospitalizados debido a la gravedad de las heridas.

Líderes relacionan el hecho con extorsiones a comerciantes

Más allá del hecho puntual, el homicidio se da en un contexto que preocupa a la comunidad. Armando Vergara, líder comunitario, señaló en entrevista con Citytv, que el crimen estaría relacionado con presuntos casos de extorsión que afectarían afectando a varios comerciantes de la localidad. Según estas versiones, estructuras criminales estarían exigiendo pagos periódicos a cambio de permitirles continuar con sus actividades, una práctica que ha ido sembrando miedo y silencios forzados en la zona, pues los comerciantes que se niegan sufren amenazas, atentados y, en casos extremos como el ocurrido la noche de ayer, ataques mortales.

Tras el crimen, la Policía acordonó el área e inició labores de investigación. Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector y recolectan testimonios para dar con los responsables del homicidio. Mientras tanto, comerciantes del barrio José Antonio Galán insisten en la necesidad de una presencia más efectiva del Estado, ante una violencia que, aseguran, ya no se percibe como un hecho aislado, sino como parte de una amenaza constante.

