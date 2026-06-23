Así cambiarán los barrios alrededor del Metro de Bogotá tras nuevo decreto

El decreto firmado por la Alcaldía busca impulsar nuevos espacios públicos, ciclorrutas y vivienda alrededor de las estaciones del Metro de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Alcaldía de Bogotá dio un nuevo paso en la transformación urbana que acompañará la construcción de la Primera Línea del Metro. Este lunes, el alcalde Carlos Fernando Galán firmó el Decreto 229 de 2026, una herramienta de planificación que busca reorganizar el desarrollo de la ciudad alrededor de las futuras estaciones del sistema.

La medida pone en marcha las denominadas Ondas Metropolitanas, una estrategia que pretende convertir las zonas cercanas al Metro en espacios más caminables, conectados y orientados al transporte público.

“Hace más de 80 años Bogotá soñó, por primera vez, con tener metro. Hoy no solo estamos muy cerca de hacer realidad ese sueño, sino que estamos construyendo una nueva Bogotá alrededor de ese proyecto”, afirmó el mandatario.

El decreto tendrá una vigencia de 20 años y adopta 26 planos que delimitan las áreas donde se implementará este modelo de desarrollo urbano.

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¿Qué cambiará alrededor de las estaciones?

La iniciativa contempla la creación de 13 Áreas de Integración Multimodal y sus respectivos Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible, ubicados desde la estación 1 hasta la 16 de la Línea 1 del Metro.

La idea es que estos sectores evolucionen hacia entornos donde los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a servicios, comercio, vivienda y transporte sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

Para lograrlo, el Distrito proyecta la construcción de nuevos andenes, ciclorrutas, conexiones entre distintos sistemas de transporte masivo y espacios públicos que faciliten los recorridos peatonales.

Además, se promoverán desarrollos urbanísticos mixtos que integren vivienda, comercio y servicios en un mismo sector.

La apuesta por una ciudad de distancias cortas

Según explicó la Empresa Metro de Bogotá, el objetivo es avanzar hacia un modelo de ciudad donde las personas puedan encontrar gran parte de sus necesidades cotidianas cerca de las estaciones.

Para Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, la estrategia materializa el concepto de una ciudad construida alrededor del transporte sostenible.

“Estamos concretando un desarrollo orientado al transporte bajo la idea de una ciudad concebida a cinco minutos de la infraestructura del Metro”, señaló.

Las Áreas de Integración Multimodal estarán ubicadas alrededor de estaciones y portales de sistemas de transporte de alta capacidad, mientras que las Ondas Metropolitanas se desarrollarán en sectores donde existan oportunidades de renovación urbana y mejoramiento del entorno.

¿Quién financiará parte de estas transformaciones?

El decreto también establece mecanismos para que proyectos inmobiliarios que se desarrollen dentro de estas áreas realicen aportes destinados a fortalecer la construcción de ciudad alrededor del Metro.

Según explicó la Secretaría Distrital de Planeación, estos recursos contribuirán a financiar intervenciones urbanas asociadas a espacio público, movilidad sostenible y mejoramiento del entorno.

“Las Ondas Metropolitanas nos invitan a pensar una Bogotá más cercana, donde el transporte público no sea solo un medio para llegar a otro lugar, sino el punto de partida para construir barrios con más oportunidades, más servicios, más espacio público y una mejor calidad de vida”, aseguró la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque.

La apuesta es que, durante las próximas dos décadas, Bogotá crezca alrededor del transporte público y reduzca la dependencia del vehículo particular en algunas de las zonas que rodearán el nuevo sistema.

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