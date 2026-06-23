En video: bus del SITP dejó enorme nube de humo en Bogotá, esto dijo Transmilenio

El caso volvió a poner sobre la mesa el estado mecánico de algunos vehículos que hacen parte del sistema de transporte público de Bogotá, por donde diariamente se movilizan millones de usuarios. Foto: Archivo particular

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Un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) generó preocupación entre ciudadanos luego de ser grabado mientras expulsaba una gran cantidad de humo durante su recorrido por Bogotá.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran cómo una espesa nube sale del vehículo y se dispersa sobre la vía, afectando la visibilidad de los conductores que transitaban detrás de él.

La situación también generó inquietud entre usuarios del sistema y peatones que se encontraban cerca del recorrido del automotor, debido a la cantidad de gases emitidos.

Tras conocerse el video, Transmilenio informó que activó los protocolos correspondientes y ordenó el retiro inmediato del vehículo para realizar una inspección técnica.

“Una vez conocido el caso, se activaron los protocolos de atención y el vehículo fue retirado hacia el patio correspondiente para realizar la respectiva inspección técnica”, indicó la entidad.

Según explicó el sistema de transporte, el autobús pertenece al operador ETIB, empresa encargada de adelantar la revisión mecánica para establecer qué originó la falla.

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La inspección buscará determinar si se trató de un problema puntual del vehículo o de una situación asociada a sus sistemas de funcionamiento y mantenimiento.

Transmilenio señaló que el bus no podrá volver a operar hasta que se verifique que cumple con todas las condiciones de seguridad y funcionamiento exigidas para prestar servicio a los usuarios.

La entidad también recordó que realiza controles permanentes junto con los operadores del sistema para monitorear el estado de la flota y atender cualquier novedad técnica que pueda presentarse durante la operación diaria.

Por ahora, las autoridades avanzan en la revisión del informe técnico para esclarecer las causas del incidente y determinar si existió algún incumplimiento en los procesos de mantenimiento preventivo del vehículo.

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