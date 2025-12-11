Así cayeron ‘Los Yoker’, banda criminal que hurtó 17 bancos en nueve localidades de Bogotá

Análisis de cámaras permitió identificar a los delincuentes. Foto: Policía de Bogotá

Más de ocho meses de investigaciones fueron necesarios para desentrañar el actuar criminal de una banda delincuencial que robó en al menos 17 entidades bancarias de la capital colombiana. Las pesquisas, lideradas por la Policía de Bogotá en conjunto con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía, permitieron capturar a los siete integrantes de ‘Los Yoker’.

Intensos operativos resultaron en la captura, mediante orden judicial, de siete personas y la imputación de cargos a dos individuos adicionales que ya se encontraban pagando cárcel. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

La investigación y el ‘modus de operandi’

Las investigaciones, que se extendieron por ocho meses, permitieron a las autoridades recopilar material probatorio clave, incluyendo cotejos morfológicos y dactiloscópicos, reconocimientos fotográficos, entrevistas judiciales y trabajo de campo.

Según la Policía, el grupo ‘Los Yoker’ es responsable de al menos 17 eventos de hurto a entidades bancarias en diversas localidades de la capital como Kennedy, Usaquén, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Engativá.

#Atención🚨 Vinculados en más de 15 hurtos a bancos, desarticulamos al grupo delincuencial "Los Yoker".



7️⃣ de sus integrantes responderán ante la #Fiscalía, desde el campanero hasta los perpetradores y el conductor del taxi que utilizaban para huir después de cometer los hurtos. pic.twitter.com/JDzFzRf1SX — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 11, 2025

La banda operaba mediante la modalidad de Taquillazo. Se estableció que los integrantes tenían roles específicos dentro de la estructura, dentro de la cual, destacaban: el instalador, transportador, controlador y el “campanero”.

El modus operandi implicaba primero labores de vigilancia y reconocimiento para determinar horarios y esquemas de seguridad de los bancos. Posteriormente, ingresaban a las sucursales y utilizaban armas de fuego para intimidar a clientes y empleados, hurtando el dinero de las cajas. Para la huida, utilizaban vehículos de servicio público (taxis) y de gama, siguiendo rutas previamente establecidas para evadir la captura. Además, contaban con radios, vehículos, motocicletas, armas de fuego y celulares para coordinar las acciones criminales.

Para efectuar las capturas, se adelantaron cinco diligencias de registro en las localidades de Kennedy y Bosa. En los allanamientos fueron incautados ocho dispositivos móviles. Adicional, se constató que varios de los detenidos registraban antecedentes por diferentes delitos. Los nueve implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización.

Las autoridades sostienen que, en lo corrido del 2025, han logrado una reducción del 73 % en el hurto a entidades financieras, lo que representa 11 casos menos en comparación con el año 2024.

Por último, las autoridades invitaron a la ciudadanía a continuar aportando información que permita la identificación y judicialización de grupos delincuenciales a través de la línea de emergencia 123 o al correo electrónico mebog.sijin-uni@policia.gov.co, con absoluta reserva.

