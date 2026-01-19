Así cayó sicario que asesinó a un hombre en plena calle de Puente Aranda

La Policía de Bogotá capturó en flagrancia a un presunto asesino. Foto: Policía de Bogotá

La capital continúa conteniendo uno de los delitos de mayor impacto: el homicidio. Aunque 2025 cerró con una reducción importante del 4 % (con 50 casos menos), este delito sigue acechando en la ciudad. En un reciente caso, las autoridades detuvieron en flagrancia a un hombre señalado de asesinar a disparos a un hombre en Puente Aranda.

Así lo informó el mayor Miguel Rendón, comandante estación de policía de Los Mártires: “en las últimas horas en el sector del barrio Santa Isabel de la localidad de Los Mártires se logra materializar la captura de una persona que minutos antes había ocasionado presuntamente un hecho de sicariato en la localidad de Puente Aranda”.

En la reacción, las autoridades activaron un plan candado con articulación de las zonas de atención y funcionarios adscritos a la seccional de protección, lo que permitió dar con el paradero del sujeto y efectuar su captura.

Durante el arresto, la Policía le incautó un arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaba durante y después del homicidio. “Es también válido acotar que esta persona tiene anotaciones por delitos como tentativa homicidio, lesiones personales entre otros”, señaló el comandante.

Tras la captura, el señalado sicario quedó puesto ante la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional se permite rechazar rotundamente cualquier acción que afecte la integridad y la vida de las personas.

De igual manera invita a nuestros ciudadanos que hagan sus denuncias a través de la línea de emergencias 1 2 3 o a través de las números de nuestras zonas de atención.

Bogotá cerró 2025 con menos homicidios pero el reto es grande

“Hoy tenemos 52 homicidios menos que el año pasado. Eso es una reducción real, no discursiva”, dijo el secretario de Seguridad de Bogotá a inicios de este 2026.

“El año anterior”, dijo el comandante de la Policía de Bogotá, a El Espectador, “teníamos 1.176 homicidios; hoy tenemos 1.123, con una tasa de 14,2 por cada 100.000 habitantes”.

Del 100% de los homicidios, el 57 % son sicariatos; de ese porcentaje, el 37 % está asociado a venganza y el 20 % a microtráfico. El 31 % corresponde a riñas o intolerancia y el 6 % a personas asesinadas durante hurtos.

“Hay localidades con reducciones importantes como Kennedy, Bosa, Usme y La Candelaria. Mártires también presenta disminución. Donde no tenemos reducción y prácticamente pierden el año son Rafael Uribe, San Cristóbal y Puente Aranda”, señaló.

