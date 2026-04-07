Así encontraron a la niña de 7 años raptada al norte de Bogotá: helicóptero y plan candado

Uniformado con la menor de edad al momento del rescate en la localidad de Teusaquillo. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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La historia que mantuvo en vilo a Bogotá durante horas de la noche del 6 de abril tuvo un desenlace positivo. La niña de 7 años que había sido raptada en medio del robo de una camioneta en el norte de la ciudad fue rescatada sana y salva tras un amplio operativo policial que se extendió por aire y tierra.

El caso, que ocurrió en la localidad de Suba sobre las 8:00 P. M., activó una reacción inmediata de las autoridades, que desplegaron un dispositivo de gran escala para ubicar tanto el vehículo como a la menor.

Durante los hechos, dos sujetos fuertemente armados que se movilizaban en un vehículo Chevrolet Beat blanco interceptaron a la familia en la entrada de su casa para hurtar la camioneta de último modelo, sin percatarse de que en el interior del automotor se encontraba la menor de 7 años durmiendo.

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¿Cómo se desplegó el operativo?

Desde el momento en que se conoció el robo, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan de búsqueda que incluyó más de 2.000 uniformados de distintas especialidades, así como el apoyo del helicóptero Halcón y el llamado “plan candado” en diferentes puntos de la capital.

El objetivo era cerrar posibles rutas de escape y rastrear el vehículo mediante cámaras de seguridad y patrullajes coordinados.

La pista clave: el vehículo abandonado

Tras cerca de dos horas de búsqueda, las autoridades lograron ubicar la camioneta en el barrio Nicolás de Federman, en la localidad de Teusaquillo.

El vehículo había sido abandonado por los delincuentes y, en su interior, se encontraba la menor, quien fue encontrada en buen estado de salud e incluso no se había percatado del rapto, ya que seguía dormida.

La menor fue entregada a su familia

Una vez verificada su condición, la niña fue reunida con sus padres, en medio de la atención de las autoridades y el alivio de la familia tras horas de incertidumbre.

El caso había generado alta preocupación debido a que inicialmente no estaba claro si se trataba de un secuestro, aunque la prioridad siempre fue la ubicación de la menor.

Un caso que activó máxima alerta en Bogotá

El operativo refleja la capacidad de reacción de las autoridades ante hechos que involucran menores de edad, considerados de máxima prioridad.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier situación sospechosa a través de la línea 123, lo que puede ser clave para resolver casos en tiempo récord.

Secuestro y retenciones en Bogotá

El caso ocurre en medio de un contexto en el que las autoridades han advertido un aumento en delitos asociados a retenciones ilegales. En 2025, Bogotá registró más de 30 casos de secuestro, varios de ellos relacionados con modalidades como el “paseo millonario”, lo que ha encendido las alertas sobre nuevas dinámicas criminales en la ciudad.

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