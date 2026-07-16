Así es el centro estético donde habrían atendido a Adriana Manotas antes de su muerte

La muerte de una mujer de 52 años, el pasado 10 de julio tras someterse, presuntamente, a un procedimiento estético, sigue dejando hallazgos. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación allanó el establecimiento donde, al parecer, fue atendida la víctima, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Durante la diligencia judicial, las autoridades incautaron medicamentos, vendas, medias de compresión, pañales y otros residuos biológicos que ahora hacen parte del material probatorio para esclarecer lo ocurrido e identificar si otras personas pudieron haber sido atendidas en ese lugar.

Además, encontraron camillas, una máquina láser y un espacio acondicionado para la recuperación de pacientes, donde, presuntamente, se realizaban posoperatorios, pese a que el establecimiento no contaba con la habilitación exigida para prestar servicios de salud.

De acuerdo con las autoridades, en los registros de la Cámara de Comercio el lugar figuraba únicamente con actividad económica de salón de belleza, por lo que no estaba autorizado para realizar procedimientos estéticos invasivos.

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La Secretaría Distrital de Salud confirmó que el establecimiento ya había sido objeto de medidas sanitarias y había sido sellado anteriormente por incumplir la normatividad. Sin embargo, durante el operativo volvió a encontrarse funcionando, por lo que fue clausurado nuevamente.

La investigación busca establecer si existe relación entre las actividades que allí se desarrollaban y la muerte de Adriana Manotas de 52 años, quien llegó en estado crítico a un centro asistencial de la Cruz Roja, donde posteriormente falleció.

Tras este caso, la Alcaldía de Bogotá reiteró el llamado a denunciar establecimientos clandestinos que ofrezcan procedimientos médicos sin autorización. Las denuncias pueden realizarse ante la Secretaría Distrital de Salud, el Invima, la Superintendencia Nacional de Salud o la Fiscalía General de la Nación, dependiendo del tipo de irregularidad detectada.

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