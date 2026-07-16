Banco Mundial se reunió con alcalde Galán y constató avance de la Línea 1 del Metro

Durante su reciente visita a Bogotá, la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, constató personalmente el avance del 80,37 % en las obras de la Primera Línea del Metro. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Durante su reciente visita a Bogotá, la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, constató personalmente el avance del 80,37 % en las obras de la Primera Línea del Metro. Un megaproyecto que cuenta precisamente con el respaldo crediticio de la institución multilateral, un soporte financiero clave para garantizar la continuidad de los trabajos y asegurar el inicio de su operación comercial en 2028.

Durante su llegada, Cordeiro también sostuvo una reunión con el alcalde Carlos Fernando Galán en la mañana de este jueves. La conversación facilitó la revisión del avance de la financiación, diseño y acompañamiento técnico a la Línea 2 del Metro, así como a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.

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“La experiencia positiva del Banco Mundial con la Línea 1 del Metro servirá como referente para futuras iniciativas de infraestructura y, especialmente, para fortalecer la colaboración entre la banca multilateral y otros proyectos estratégicos de desarrollo en Bogotá y Colombia”, destacó el primer mandatario de la capital.

En el encuentro, Galán y Cordeiro también coincidieron en que dichos esfuerzos se alinean “con la visión de desarrollo territorial del presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella”, destacó el Distrito.

Un aliado para las obras de movilidad

Como aliado estratégico en financiación, gestión de riesgos e inversión en infraestructura, el Banco Mundial respalda los proyectos clave de Bogotá. Entre ellos destaca la Segunda Línea del Metro, un proyecto subterráneo de 15,5 kilómetros y 11 estaciones que unirá a Chapinero y Suba.

Su viabilidad financiera está respaldada por el convenio de cofinanciación de 2023, que asegura USD 6.129 millones de la Nación (70 %) y USD 2.627 millones del Distrito (30 %). A este esfuerzo se suma el acompañamiento financiero del BID, la CAF, el BEI y un crédito en estructuración con el Banco Mundial.

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Mientras tanto, la megaobra ambiental de la Ptar Canoas -que tendrá la capacidad de tratar el 70 % de las aguas residuales de la capital y el 100 % de la zona urbana de Soacha, contribuyendo con el saneamiento del río Bogotá- cuenta con la preaprobación de un crédito multilateral con garantía soberana por USD 100 millones, por parte del Banco Mundial.

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