Así es el nuevo baño público inteligente en Bogotá: ¿Dónde queda?

Como parte de la celebración por los 487 años de Bogotá, la Alcaldía Mayor presentó el primer baño público inteligente de la ciudad. Este moderno módulo busca ofrecer una experiencia digna y segura a los ciudadanos, incorporando tecnología autolimpiante. El proyecto hace parte de una estrategia más amplia para mejorar el uso del espacio público y fomentar el cuidado ciudadano. Si desea saber todos los detalles de estos baños, a continuación, se los contamos.

¿Cómo funcionan los baños públicos inteligentes?

Inspirados en modelos europeos, estos baños cuentan con un sistema de autolimpieza automática después de cada uso, lo que garantiza altos estándares de higiene. Incluyen lavamanos con sensor, dispensador de jabón, secador de manos y un diseño completamente accesible para personas con discapacidad. También están pensados para un bajo consumo de agua y energía, reduciendo su impacto ambiental.

¿Dónde están instalados los baños públicos inteligentes en Bogotá?

Según la Alcaldía de Bogotá, el primer módulo ya está en funcionamiento en el paseo peatonal Murillo Toro, justo en la Carrera Séptima con calle 12A. Un lugar que antes era utilizado como una bahía de parqueadero informal, hoy se ha transformado en un espacio ordenado, pensado para la comodidad de los ciudadanos y en el avance de la ciudad.

¿Dónde más van a instalar baños inteligentes en Bogotá?

El Distrito confirmó que este es el primero de tres módulos que se ubicarán a lo largo de la Carrera Séptima. Los siguientes estarán en el Parque Santander y la Plazoleta de Las Nieves. La administración no descarta expandirlos a otros puntos estratégicos, priorizando lugares con alto tránsito de personas y zonas recuperadas del espacio público.

Con la instalación de estos baños inteligentes, Bogotá no solo mejora la experiencia urbana, sino que también avanza en la recuperación del espacio público y en la implementación de soluciones innovadoras que se acoplan a las necesidades de los ciudadanos. El Distrito espera que esta iniciativa motive un mayor cuidado por parte de los ciudadanos y se convierta en un ejemplo para otras ciudades del país.

