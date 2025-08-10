Procuraduría requirió al Distrito por mal estado del Cementerio Central

Recorrido por este cementerio distrital, donde se observan tumbas, mausoleos y estatuas. Foto: Liz Durán

La Procuraduría General de la Nación requirió a autoridades distritales y nacionales, suministrar información acerca del estado que conforma el óvalo histórico del cementerio central de Bogotá.

Entre las autoridades requeridas por el Ministerio Público están el director general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Eduardo Mazuera Nieto, la directora de Patrimonio y Memoria en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ilona Graciela Murcia y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Consuelo Ordoñez de Rincón.

De esta manera, el Ministerio Público solicitó para los próximos días del mes de agosto, la implementación de medidas urgentes orientadas a garantizar la sostenibilidad, restauración y protección de este bien declarado Bien de Interés Cultural, dada su relevancia histórica, artística y simbólica.

Según la Procuraduría Primera Distrital, en el desarrollo de la visita de inspección, evidenció el preocupante estado del conjunto de mausoleos, bóvedas deterioradas y zonas comunes sin mantenimiento; a su vez, el descuido de los senderos circundantes y espacios en ruina de los jardines tanto en el pavimento y en la vegetación.

El ente de control constató además el alto grado de deterioro de las tumbas de expresidentes de la república, próceres de la guerra de Independencia, personajes de Estado, connotados militares, escritores y artistas, entre otros. “Se verificó también la ausencia de medidas de seguridad en los sepulcros de la elipse central, lo cual ha facilitado constantes saqueos", detalló la Procuraduría.

En contraste, el organismo de control encontró un importante avance en el estado del camposanto respecto a la limpieza de los senderos y jardines, la recolección de residuos presentes en el lugar, y la puesta en marcha de un sistema de seguridad para el recinto sagrado.

