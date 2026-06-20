Así es el primer camión 100 % eléctrico financiado por Foncarga que ya rueda en Bogotá

Primer camión 100 % eléctrico financiado por Foncarga. Foto: Secretaría de Ambiente

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Héctor Rodríguez se ha convertido en el primer conductor de camión en reemplazar un vehículo de carga modelo 1997, con 29 años de antigüedad, por un camión nuevo 100 % eléctrico y cero emisiones contaminantes. La entrega de este vehículo marca el comienzo de un programa que busca renovar los camiones para mejorar la calidad del aire en la ciudad.

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Este vehículo no tiene combustión interna ni tubo de escape, por lo cual elimina las emisiones contaminantes asociadas a su operación. Con este sistema Bogotá se prepara para enfrentar uno de los principales retos que afronta la capital en materia de calidad del aire: reducir el material particulado fino PM2.5 que genera mayores efectos sobre la salud.

“La entrada en operación de este vehículo no solo aporta a la reducción de la huella ambiental, sino que también fortalece la seguridad vial, al integrar estándares tecnológicos que optimizan la conducción y disminuyen riesgos en la interacción con otros actores viales”, dijo Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

Una transición necesaria

Los datos de la Secretaría de Ambiente muestran que la combustión de fuentes móviles en carretera es la segunda fuente de emisiones de PM2.5 y, dentro de ella, el transporte de carga tiene un peso decisivo en Bogotá.

Por esta razón, la ciudad impulsa una estrategia a través de Foncarga, el instrumento técnico y financiero del Distrito, creado específicamente para apoyar a conductores en la renovación de vehículos livianos y medianos de carga.

La meta de Foncarga para 2026 es renovar 20 vehículos de carga, con los cuales, se espera se dejen de emitir cerca de 433 kilos de PM2.5 al año: menos material particulado en el aire y menos contaminación en los pulmones de la capital.

Actualmente, Foncarga cuenta con 133 transportadores inscritos, de los cuales 32 son mujeres propietarias o transportadoras. Además, 15 vehículos ya cumplen requisitos previos y se encuentran en proceso de evaluación. Con esta entrega, el programa suma dos beneficiarios con vehículos de carga renovados.

Para cumplir con estas tareas, Foncarga cuenta con más COP 12.000 millones de la Alcaldía de Bogotá. El programa ofrece acompañamiento técnico e incentivos no reembolsables que pueden cubrir entre el 25 % y el 50 % del valor del vehículo nuevo, dependiendo de la tecnología y del peso bruto vehicular.

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