No se deje engañar: así puede verificar si un taxi está autorizado en Bogotá

La consulta puede hacerse con la placa o el número de la tarjeta de control del taxi antes de abordar el vehículo. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Aunque los taxis brindan un importante servicio en Bogotá y no deben ser demonizados, es sabido que algunos grupos de delincuencia común los usan como fachadas para delinquir. Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad lanzó una plataforma que permite consultar si un taxi está legalmente habilitado para operar en Bogotá.

La medida busca fortalecer la seguridad de los usuarios y prevenir situaciones como hurtos, estafas o los denominados “paseos millonarios”, delitos que en los últimos años han involucrado a vehículos que se hacían pasar por taxis o que prestaban el servicio de manera irregular.

A través de esta plataforma, cualquier ciudadano puede verificar la información de un vehículo utilizando únicamente el número de placa o el número de la tarjeta de control del taxi. Para ingresar puede hacerlo haciendo clic en Mi Movilidad a un Clic, .

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Para realizar la consulta, los usuarios deben ingresar a la plataforma Mi Movilidad a un Clic, dirigirse a la sección de taxis e introducir alguno de los datos solicitados. En cuestión de segundos, el sistema mostrará información oficial relacionada con el vehículo consultado.

Entre los datos que podrán verificarse se encuentran el nombre del propietario, la empresa a la que está vinculado el taxi, la vigencia de la tarjeta de control, el estado del SOAT y la revisión técnico-mecánica.

Según explicó la Secretaría de Movilidad, esta herramienta permite a los usuarios confirmar si el vehículo está autorizado para prestar el servicio público individual de pasajeros antes de abordar.

La plataforma también reúne información relacionada con otros trámites y servicios de movilidad que presta la entidad, convirtiéndose en un punto de consulta para conductores y ciudadanos.

¿Cómo consultar si un taxi es legal?

Para verificar la información de un taxi, los ciudadanos deben:

Ingresar a Mi Movilidad a un Clic.

Seleccionar la opción Verificación de Taxis

Hacer clic en Consultar .

Digitar la placa o el número de la tarjeta de control.

Revisar la información oficial que arroja el sistema.

Las autoridades recomendaron realizar esta verificación antes de iniciar cualquier recorrido, especialmente durante horarios nocturnos o cuando se tome un vehículo en la vía pública. El proceso tarda menos de un minuto y permite confirmar que el taxi cuenta con la documentación requerida para operar en Bogotá.

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