Así fue el ataque a estudiante de la U Nacional: video revela la brutal agresión

Kevin Arrigui, representante estudiantil de la Universidad Nacional, se recupera tras el ataque con arma blanca ocurrido dentro del campus. Foto: Archivo particular

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Nuevos detalles salieron a la luz sobre el ataque del que fue víctima Kevin Arrigui, representante estudiantil de la Universidad Nacional, quien recibió varias puñaladas dentro del campus, en la noche del miércoles 29 de julio.

En diálogo con Blu Radio, el profesor Diego Torres aseguró que tuvo acceso a un video del ataque, el cual —según afirmó— ya fue puesto a disposición de la Fiscalía como parte del material probatorio de la investigación.

De acuerdo con el docente, las imágenes mostrarían que al menos diez personas participaron en la agresión.

“El video es terrible. Se ve cómo por lo menos diez personas lo agreden, lo botan al suelo y lo apuñalan. Se ve claramente la sevicia, el nivel de violencia y también quiénes lo agredieron”, afirmó Torres.

Según explicó, aunque Arrigui ya fue dado de alta, permanece con una incapacidad médica de entre siete y diez días y continúa afectado emocionalmente por lo ocurrido.

El profesor señaló que el estudiante recibió al menos ocho heridas con arma blanca, tres de ellas de considerable profundidad, y aseguró que, tras revisar el video, considera que los atacantes intentaron propinarle decenas de puñaladas.

“Psicológicamente está muy afectado. Incluso estamos evaluando sacarlo de la ciudad porque tememos que puedan volver a agredirlo”, manifestó.

Señalamientos contra Sintraunal

Durante la entrevista, Torres responsabilizó públicamente al sindicato Sintraunal por lo ocurrido. Según dijo, Kevin Arrigui había denunciado en varias oportunidades presuntas agresiones e intimidaciones por parte de integrantes de esa organización y aseguró que, semanas antes del ataque, uno de sus representantes lo habría agredido físicamente.

“Yo responsabilizo directamente al sindicato, a sus directivas, de cualquier cosa que le pase a Kevin Arrigui o a cualquier miembro de la comunidad”, afirmó.

El profesor sostuvo que estos señalamientos hacen parte de su interpretación de los hechos y dijo esperar que sea la Fiscalía General de la Nación la que determine las responsabilidades penales tras analizar las pruebas recolectadas.

Investigación en curso

Torres indicó que ya fue instaurada la denuncia penal y que la Universidad Nacional adelanta actuaciones disciplinarias mientras colabora con las autoridades judiciales.

Asimismo, aseguró que los videos del ataque fueron incorporados bajo cadena de custodia como parte del material probatorio que será analizado por los investigadores.

El docente hizo un llamado a que el caso sea esclarecido y pidió que el ataque no se traduzca en una estigmatización de la comunidad universitaria.

“Somos más de 56.000 estudiantes y miles de profesores y trabajadores que queremos una universidad en paz. No podemos permitir que hechos como este definan a toda la institución”, concluyó.

Tras lo sucedido, el rector José Ismael Peña rechazó los hechos y aseguró que la institución activó los protocolos de atención a las víctimas y de resguardo de la información, además de colaborar con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones.

Tras el ataque, la Universidad Nacional rechazó los hechos de violencia mediante el Comunicado No. 19 de la Rectoría y reiteró que activó los protocolos de atención a las víctimas, además de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de lo ocurrido y la identificación de los responsables.

Como parte de esas diligencias, funcionarios de la Fiscalía y del CTI realizaron inspecciones en el campus al día siguiente de la agresión.

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