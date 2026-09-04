Así fue el operativo de captura contra hombre que abusó a sus dos hijas de 8 y 12 años

Las alertas provinieron del colegio de las menores, en donde notaron las afectaciones producto de los abusos. Foto: Policía de Bogotá

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Un padre de familia es investigado por abusar sexualmente, a lo largo de varios años, a sus dos hijas en Bogotá. Durante dos semanas las autoridades indagaron los hechos ocurridos, al parecer durante más de seis años, y recopilaron pruebas que dan cuenta de la lamentable situación de violencias que vivieron las niñas desde 2020.

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La alerta que permitió descubrir los abusos

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Bogotá rindió un informe de este lamentable caso perpetrado, al parecer, por un padre de familia. Las pesquisas duraron 15 días en los que investigadores recopilaron pruebas y testimonios para expedir la orden de captura y materializarla por el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado.

Según los datos recopilados, las autoridades pudieron determinar que los abusos venían presentándose desde el año 2020 y se prolongaron hasta el momento en el que, docentes del colegio de las niñas, notaron las señales que no pudieron ignorar.

“La alerta inicial provino de la Institución Educativa, que citó a la madre tras evidenciar un comportamiento extraño y una situación incómoda de la hija mayor hacia su padre. Posteriormente, al ser abordada por su progenitora, la menor confesó los continuos abusos por parte de su padre”, contó el teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales.

‘Modus operandi’: de la confianza al abuso

Con la confesión de las menores, se pudo constatar los hechos: de acuerdo con las conclusiones de la policía judicial, el progenitor tenía amenazadas a las menores para poder cometer los delitos sexuales sin que lo delatasen. Las declaraciones relatan que el hombre realizaba tocamientos y las manipulaba entregándoles dinero y juguetes para silenciarlas.

Estas conductas se perpetuaron a través de los últimos años e incluso, relatan los reportes judiciales, esto también habría ocurrido durante un viaje familiar a Alemania. El sujeto además prohibía a las menores relacionarse con otras personas, les restringía el uso de celulares y las amenazaba con causar daño o la muerte a su madre si confesaban lo que realmente sucedía.

Con estas pruebas se emitió una orden de captura en contra de este sujeto, la cual fue materializada en las últimas horas.

Preocupa el abuso infantil en Bogotá: el hogar tampoco es seguro

La vulnerabilidad de cientos de menores en Bogotá lamentablemente no es una novedad.

De acuerdo con cifras expuestas en el Concejo de Bogotá, en lo corrido del año la Policía Metropolitana ha registrado cerca de 300 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Aunque el 79 % de este tipo de agresión suele reportarse en espacio público, las autoridades advierten sobre el riesgo persistente en entornos que se piensan seguros como los hogares o los entornso escolares.

La gravedad de la problemática ubica a Bogotá a la cabeza del país en ingresos al ICBF por restablecimiento de derechos tras abusos a menores, panorama que ha llevado a insistir en la urgencia de agilizar las rutas de atención y poner en marcha un sistema único de registro distrital.

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