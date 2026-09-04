Hallan muertos a tres miembros de una familia: indagan medicamentos y una carta encontrada

Las autoridades investigan las causas de las tres muertes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Dos mujeres y un hombre de la misma familia fallecieron en extrañas circunstancias al interior de un apartamento en Kennedy. Antes del hallazgo, las autoridades recibieron un reporte de la desaparición de estas personas, lo que activó la atención policial.

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Según las autoridades, fue en un apartamento del barrio Casablanca en donde se encontraban un hombre de 67 años y dos mujeres de 32 y 42 años de edad.

Durante las inspecciones preliminares, no se encontraron signos de violencia en los cuerpos, no obstante, la Policía halló elementos que podrían dar un giro en la investigación.

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¿Qué encontraron en el apartamento?

El coronel Juan Felipe Cetina Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana, confirmó que los tres cuerpos fueron hallados luego de que la comunidad reportaste la desaparición.

Las causas de los fallecimientos siguen siendo materia de indagación, pero una de las principales pistas son unos medicamentos y una carta encontrados en la escena.

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“La policía nacional informa que en Kennedy, Casa Blanca. Tres miembros de una familia fueron hallados sin signos vitales. Al sitio llegaron unidades de Policía Judicial para la inspección. En el sitio se encontraron medicamentos y cartas de despedida”, señaló el uniformado.

Aunque estos dos elementos pueden dar indicios de lo ocurrido, aún no es claro si los tres miembros de la familia se suministraron dichos medicamentos de manera voluntaria.

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Asimismo las autoridades tendrán que analizar la carta para esclarecer a cabalidad qué hubo detrás de la muerte de esta familia en el sur de Bogotá.

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